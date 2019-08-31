MLB／烏謝拉當第29人 洋基創單季最多傷兵紀錄

2019-08-31 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



正衝往季後賽的洋基寫下一項另類紀錄，三壘手烏謝拉（Gio Urshela）今天進入十天受傷名單，成為本季隊上第29位傷兵，超越道奇在2016年整季的28人掛病號，創大聯盟新猷。

洋基在前天出戰水手時，烏謝拉就因鼠蹊部緊繃於第五局提前退場，MRI檢查結果顯示拉傷和發炎跡象，確定要進入受傷名單。

烏謝拉期盼能趕在下周末的基襪大戰系列賽歸隊，「現在情況有比較好了，我不想勉強任何事，也不想讓傷惡化。」

烏謝拉今年成為洋基奇兵，成功取代整季報銷的安都哈（Miguel Andujar），提供穩定的三壘戰力，目前打擊率3成31，有18轟和67分打點。

有望角逐美聯打擊王的烏謝拉需要捕上88打席才符合資格，這次受傷可能造成他損失機會，但依舊帶著笑容說，「贏球比較重要。」

洋基今天將一壘手渥特（Luke Voit）移出受傷名單，卻又立刻送烏謝拉進廠保養，讓他們繼續維持16人掛免戰牌。

聽到自家創下單季最多傷兵的紀錄，洋基總教練布恩（Aaron Boone）回應，「我們大概有點習慣了，現在每個人都不怕這種事發生，這一直是我們今年賽季的主要情節之一，有人離開、有人歸隊。」