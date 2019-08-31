MLB／史凱格斯藥物酒精過量逝世 疑天使隊人員涉入

2019-08-31 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



天使隊投手史凱格斯（Tyler Skaggs）在德州旅館逝世，今天調查結果出爐，死因是藥物及酒精過度使用，導致在昏迷時被自己的嘔吐物阻塞呼吸道，窒息致死，也檢驗出史凱格斯體內有著大量的止痛藥物吩坦尼（Fentanyl）、氧可酮（Oxycodone）以及酒精。

天使季中作客遊騎兵的四連戰，27歲的史凱格斯隨隊移動，在7月2日發現於德州旅館中過世，第一場比賽也因此延賽，吩坦尼、氧可酮是大聯盟禁藥，也屬於鴉片類藥物，史凱格斯為何在球季中使用，留下疑點。

史凱格斯的家人認為，史凱格斯對藥物及酒精的過度使用，與他的個性不符，「我們感謝當地警方的調查，也很驚訝有天使隊員工涉及其中，在得知史凱格斯為何持有這些毒品的真相前，我們不會放棄，也因此我們請了律師來幫助我們。」

大聯盟表示，會就史凱格斯的家人的指控展開調查，天使隊則發表聲明表示：「史凱格斯永遠都是天使大家庭的一員，我們很遺憾得知他逝世的原因，天使隊會全力配合當地警方調查。」

史凱格斯聘請的律師哈丁（Rusty Hardin）曾為多位知名運動員打官司，他表示目前談是否採取法律行動還太早，「他們都還很傷痛，目前只想知道事情的真相為何，我們的目標是釐清這些藥物怎麼被使用的，是否有其他人需要為此負責。」