MLB／紅人艾奎諾8月14轟 寫國聯菜鳥新紀錄

艾奎諾(左)開轟。 美聯社 分享 facebook 紅人新秀艾奎諾(Aristides Aquino)再用全壘打寫歷史,今天對馬林魚敲出個人本季第14轟,全都在8月敲出,刷新國聯新人單月開轟紀錄,個人包辦全隊的3打點,但紅人最終在延長賽12局以3:4敗給馬林魚。

艾奎諾在一局上就敲出兩分砲,打破貝林格(Cody Bellinger)在2017年6月締造的新人單月13轟國聯紀錄,距離老虎菜鳥約克(Rudy York)在1937年8月締造的18轟大聯盟紀錄還差4轟,距離8月結束還有兩場,要追上並不容易。

不過紅人接下來未能得分,反倒是馬林魚敲出三發陽春砲逆轉,直到八局上,紅人才靠艾奎諾在兩人出局、一二壘有人時的一壘安打,敲回一分追平,進入延長賽,馬林魚在12局下靠著拉米瑞茲(Harold Ramirez)的陽春砲向對手說再見。

