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MLB／紅人艾奎諾8月14轟 寫國聯菜鳥新紀錄

2019-08-30 11:50聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

艾奎諾(左)開轟。 美聯社
艾奎諾(左)開轟。 美聯社
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紅人新秀艾奎諾（Aristides Aquino）再用全壘打寫歷史，今天對馬林魚敲出個人本季第14轟，全都在8月敲出，刷新國聯新人單月開轟紀錄，個人包辦全隊的3打點，但紅人最終在延長賽12局以3：4敗給馬林魚。

艾奎諾在一局上就敲出兩分砲，打破貝林格（Cody Bellinger）在2017年6月締造的新人單月13轟國聯紀錄，距離老虎菜鳥約克（Rudy York）在1937年8月締造的18轟大聯盟紀錄還差4轟，距離8月結束還有兩場，要追上並不容易。

不過紅人接下來未能得分，反倒是馬林魚敲出三發陽春砲逆轉，直到八局上，紅人才靠艾奎諾在兩人出局、一二壘有人時的一壘安打，敲回一分追平，進入延長賽，馬林魚在12局下靠著拉米瑞茲（Harold Ramirez）的陽春砲向對手說再見。

馬林魚紅人拉米瑞茲
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