MLB／罕見判決 運動家靠內野高飛接殺得到關鍵分

2019-08-30 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



運動家興奮贏得勝利。 美聯社 分享 facebook 運動家今天以9：8擊敗皇家，關鍵的一分靠著罕見的判決拿下，九局上皇家三壘手卡斯伯特（Cheslor Cuthbert）接殺界外飛球，但整個人掉進板凳區，三壘跑者可前進一個壘包，免費得到一分。

運動家已取得8：7領先，9局上在一出局、二三壘有人時，約瑟夫（Corban Joseph）敲出三壘方向高飛球，卡斯伯特接殺時一腳踩在場內，但隨後重心失衡，順勢衝進客隊板凳區。

不過根據大聯盟規則，野手如果在完成接殺後，踩進、掉進非比賽區域，接殺照算，打者出局，不過壘上跑者可推進一個壘包，也導致運動家將比分拉開到兩分差，也讓皇家在九局下的打進的一分不影響比賽勝敗。

運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）認為三壘審席戈（Chris Segal）的判決沒有問題，「我當下就知道這個規則，不過其實不太常見，這是很關鍵的比賽狀況，讓他們拿到第二分。」

卡斯伯特則說不知道有這個規則，「當我靠近落球點時，我先看了一下自己的位置，看看會不會很難接，所以我第一時間先抓住護欄，避免掉進板凳區，不過當球落下後，我只有這個方式能接殺，結果裁判說跑者可以進壘，我不知道有這個規則。」