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MLB／少了三重砲沒差 雙城客場141轟創大聯盟紀錄

2019-08-30 10:30聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

凱夫雙響砲。 美聯社
凱夫雙響砲。 美聯社
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雙城隊今天以10：5痛宰白襪，全隊敲出三發全壘打，本季在客場累計141轟，創下大聯盟新紀錄；貝瑞歐斯（Jose Berrios）六局失三分優質先發拿下本季第11勝，中止個人四連不勝的頹勢。

凱夫（Jake Cave）單場敲出雙響砲，其中第三局從希茲（Dylan Cease）手中敲出的是團隊客場第139發全壘打，超越原本巨人隊在2001年創下的138轟紀錄。

克隆（C.J. Cron）在三局凱夫開轟後，也接著敲出「背靠背」全壘打，凱夫的另一轟則是在第七局出爐，不僅將客場開轟數紀錄繼續推升，團隊本季累積261轟，排名大聯盟史上第三，前兩名是去年洋基的267轟、1997年水手的264轟，差距不遠。

凱夫今天代替受傷的凱普勒（Max Kepler）擔任中外野手，本季七轟的他稱職補起35轟凱普勒的火力，凱夫表示：「我們少了一些非常好的球員，不過看看我們的打序，就算少了他們還是很棒，我想這代表我們有多危險。」

凱普勒因為右膝傷勢已休息三場，26轟的沙諾（Miguel Sano）也因昨天被觸身球擊中，今天未列先發打線，15轟的岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）則因腹內斜肌拉傷缺席兩場。

即使少了這些砲手，雙城隊仍然拿下五連勝，繼續穩坐美聯中區王座，與近期三連勝的印地安人維持3.5場勝差。

雙城大聯盟
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