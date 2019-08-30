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MLB／張育成單場雙安 克里文格8局無失分擊敗老虎

2019-08-30 04:04聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

印地安人旅美台將張育成連兩天先發，今天棒次上調，擔任先發第六棒是台將第一人，單場四打數貢獻兩安打，本季第二次單場雙安，先發投手克里文格（Mike Clevinger）八局十次三振無失分的好投，帶領印地安人以2：0拿下三連勝橫掃老虎。

台灣野手在大聯盟多半擔任後段棒次，若以前六棒來說，胡金龍雖然一到九棒都打過，不過僅兩次先發第二棒，其餘先發都在七棒以後，陳金鋒也有過一次先發第四棒，林子偉則有兩次擔任第一棒，其餘先發都是八、九棒。

張育成首打席在二局上、一壘有人時上場，兩好一壞後，面對87哩變速球，敲出中外野深遠飛球遭到接殺，印地安人靠著林多（Francisco Lindor）在三局上的陽春砲拿下第一分。

四局上第二打席，張育成在兩出局後，將低角度的二縫線速球敲出游擊防區，形成一壘安打，不過下一棒弗里曼（Mike Freeman）敲出左外野深遠安打，張育成直闖本壘，遭對手轉傳刺殺，無緣建功。

七局上張育成第一個上場打擊，第三打席敲出游擊方向緩慢滾地，一壘審判定張育成先上壘，不過慢動作重播其實略慢一些，但老虎用完挑戰，仍算內野安打，張育成因隊友滾地，在二壘前出局，但印地安人在這局靠著林多滿壘時的高飛犧牲打再添一分。

八局上兩出局後，雷耶斯（Franmil Reyes）選到保送上壘，張育成第一球敲出界外，也打斷球棒，換一支後再獲兩個好球，吞下三振。

張育成總計四打數兩安打，有一次三振，不僅走出前一戰四打數無安打低潮，也是繼8月26日後再度繳出單場雙安，打擊率來到2成67。

印地安人先發投手克里文格八局僅被敲四安，沒有失分，送出十次三振，拿下本季第十勝，與在九局下投出三上三下的終結者漢德（Brad Hand）聯手完封老虎。

張育成在本壘前出局，無緣建功。美聯社
張育成在本壘前出局，無緣建功。美聯社
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張育成印地安人

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