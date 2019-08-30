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MLB／王維中被指定讓渡 年底打12強機率變大

2019-08-30 01:42聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

運動家隊為了清出40人名單空間給新秀內野手紐斯（Sheldon Neuse），宣布將目前在3A的王維中放入指定讓渡名單（DFA），10天內決定留在小聯盟、交易或釋出，王維中年底打世界12強棒球賽的機率大增。

27歲的王維中本季在大聯盟投了27局、防禦率3.33，不過三振保送比為16：11，尤其明星賽後7場出賽，防禦率7.00，送出6次四壞，比三振還多一次。

加上運動家補足左投人手，巴克特（Ryan Buchter）表現穩定，交易大限前又找來迪克曼（Jake Diekman）補強，也從小聯盟拉上新秀帕克（A.J. Puk），王維中因此被降至3A，王維中在3A出賽19場，防禦率4.78，24次三振僅有8次保送，26.1局投球中被敲5發全壘打。

王維中與運動家的合約到今年結束，他之前也曾被放入指定讓渡名單，因此他若未被交易，可以拒絕被放在小聯盟的方式，取得自由球員資格。

根據大聯盟規定40人名單球員不能參加12強賽，王維中被移出40人名單，加上中華隊總教練洪一中昨天上午表示，王維中入選12強名單機會大，因為只和運動家簽一年約，季後能否打中華隊就看個人意願。

王維中被運動家放入指定讓渡名單（DFA）。美聯社
王維中被運動家放入指定讓渡名單（DFA）。美聯社
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王維中運動家小聯盟

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