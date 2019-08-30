自信心帶動技術進步 達比修變身控球大師

今年6月以前，很多人都認為芝加哥小熊過去三、四年以來做的最差決策，是在2018年2月跟日籍名投達比修有簽下的六年一億2600萬美金合約。加入小熊之後，達比修除了屢屢受傷，出賽數不符預期，其場上成績更是令人不敢恭維，從2018年起到今年5月止，達比修為小熊投101局、防禦率高達4.99，雖然平均每九局還是能繳出10.9次三振，但同時也會送出5.5次保送，控球狀況很不理想。（所有數據資訊截至8月29日）

達比修在上半季的表現依舊讓球迷失望，高保送率又容易被敲全壘打，似乎就要跟松坂大輔一樣成為又一個來自日職的「薪水小偷」。 美聯社 分享 facebook

不過這個對達比修非常不利的發展趨勢和輿論風向，在6月份展開之後出現天翻地覆的變化。6月前後，佔據同一個肉體軀殼的達比修，投起球來卻像兩個不同的人，以下是達比修今年3到5月和6到8月的投球數據比較：

3月至5月 12場先發、61局投球 防禦率 5.02 K/9值 10.8、三振率 26.6% BB/9值 6.0、保送率 15% FIP*（投球獨立指數） 5.37 被wOBA*（加權上壘指數） .343

6月至今 15場先發、91.1局投球 防禦率 3.74 K/9值 10.8、三振率 30.6% BB/9值 1.1、保送率 3.1% FIP 4.24 被wOBA .273

簡單來說，達比修自球季前兩個半月的控球不佳、保送過量、球數經常落後導致容易挨打失分，轉身間變成6月之後的控球大師、三振機器，幾乎各項最重要的投球結果數據，都從劣於聯盟平均，進步到優於聯盟平均不少的水準。

你很少看到一名投手，在一個球季的前半段累積至少10場以上內容都差不多的先發之後，季中做出突如其來的劇烈調整，而且還立刻迎來能長期保持的有感成績進步。達比修的案例更為極端，因為他控球數字的大幅度扭轉，完全看不出來前後竟然是同一個投手的數據。

事實上，就連達比修也被自己忽然開發出來的控球潛能感到驚訝，他在美國運動網站《運動員》（The Athletic）7月中刊出的報導中說道：「我整個職業生涯，都是一名容易投保送的投手。我最意外的是我竟然能把保送率壓這麼低。過去七到八場先發我的保送變得很少，這讓我很吃驚。」

即便在當時，達比修應該也沒料到他會在7月底和大半個8月，寫下多項跟「不投保送」有關的大聯盟歷史紀錄。7月30日到8月21日這期間的五場先發，達比修不但場場都飆出至少八次三振，而且完全沒投出保送，他因此成為大聯盟史上第一位「連五場先發都至少八次三振且零保送」的投手。此外，達比修整個8月份投出42K，僅一次保送，大聯盟自1920年以來，能在單一月份繳出至少42次三振且保送不超過一次的投手，只有2013年9月的李伊（Cliff Lee）以及2017年5月的薩馬甲（Jeff Samardzija）。

達比修原本控球並不算差，但是在連兩季受傷後，今年球季開始就有些不穩，4月份26局投球就有15次保送。接下來他狀況逐漸好轉，保送越投越少，在8月份31.1局投球竟然只出現1次保送！ 美聯社 分享 facebook

所以究竟達比修是如何辦到這一切的呢？他怎麼促成連自己都沒預見的轉變發生？

最大的關鍵在於「身體健康」和「心態轉變」。據達比修本人說法，去年他一整季都被手肘傷勢困擾，即便在很有限的上場時間裡，他還是會感受到手肘的疼痛，尤其是投速球的時候。那段長期的痛苦經驗，加上不符合約價值與球迷期待所造成的心理壓力，餘波盪漾到了這個賽季，副作用是今年開季的時候，就算達比修的手肘已大致恢復健康，但他使用速球仍存有上季的疼痛陰影，所以投起速球來很綁手綁腳，速球控球因此走樣。

速球控球不佳，是達比修今年球季前半段投球成績不理想的根本技術原因。速球沒辦法投在他想要的位置，容易讓達比修陷入球數落後，而一旦陷入球數落後，打者就很容易預期他的來球，因為在達比修缺乏信心的時期，很常流於只倚賴一到兩種他當天狀況最好的球種，而不會有效運用他具備至少六個球種的武器庫。在太倚賴一兩種球路的情況下，達比修的投球通常很輕易就能被打者破解。

雖然達比修的大躍進看似突然，但其實這是他努力好一陣子的成果。為了修正加入小熊之後難堪的投球數據，他積極與小熊投手教練哈特維（Tommy Hottovy）、陣中的投球專家和數據部門合作，努力優化投球機制、控球狀態和配球策略，幫助自己達到新的投球水準高度。當然，身體恢復健康是他找回投球自信心的關鍵，而投球自信心則是達比修改善各種技術層面的基礎。

達比修(中)找回了自信，同時也贏得隊友的信任，在相隔多年之後，他終於再次找回王牌投手的威力與霸氣！ 美聯社 分享 facebook

更有自信的達比修，原本最大的問題「直球控球不佳」獲得顯著改進。根據數據網站《Baseball Savant》，達比修直球投在好球帶的比例從3、4、5月份的51.6%，提高到6、7、8月的56.7%。放大一點來看整體內容，達比修面對打者之初更勇於挑戰好球帶，每打席第一球的好球比例，從球季前3個月的57%，上升近八個百分點到64.6%，而第一球好球率進步的直接影響，就是球數落後的情況大幅減少。近三個月，達比修只有40.4%的打席落入球數落後，相比於球季前兩個半月的50.7%，下降明顯。

球數落後的情況變少，達比修因此更能釋放其變化球解決打者的威力。棒球名人堂投手馬丁尼茲（Pedro Martinez）就認為，達比修的球威球質和變化球犀利度本來就很好，只是因為之前他速球控球不理想，常常陷入球數落後或壘上有人的麻煩，投球成績才會變差，否則憑達比修本身的球威和球路犀利程度，在球數領先時，就算打者猜到是什麼球過來，還是很難確實掌握球心，或是直接揮空。結果果然，達比修在修正控球表現之後，他在球數領先時的壓制力有所上升，打者在兩好球之後被他變化球（滑球、曲球）三振的比例，從5月份僅12.5%提高到8月份的41.9%。

除此之外，信心增加的達比修亦開始更願意混搭球路，做出更多配球改變和策略應用。

由於對「慢速滑球」的控球不理想、投球成效不佳，達比修近三個月減少他「慢速滑球」的使用量，並以控球狀況較好的「快速滑球」取而代之。達比修的滑球種類非常多元，球速可落在83到90英里之間，有些變化幅度較大而彎曲，像曲球，有些變化幅度小而銳利，像卡特球。達比修會應用不同的握法跟手指施力的微調，創造不同的滑球變化。與此同時，達比修亦提高快速指叉球和大曲球的使用比例，甚至還跟季中的新隊友金布瑞爾（Craig Kimbrel）學到新球種：彈指曲球。

達比修第一次使用這顆跟金布瑞爾學習的彈指曲球，是在8月21日面對舊金山巨人隊的比賽。據達比修自己的說法，他在上一場對紐約大都會主投八局只失一分、附帶七次三振的先發中，就有兩次三振是靠新練的彈指曲球抓下。這顆彈指曲球跟達比修原本就會的大曲球，差異在於原本的大曲球變化軌跡除了垂直位移還帶一點水平位移，用時鐘比喻的話大約是從一點鐘到七點鐘的路徑，而新的彈指曲球則是單純的垂直位移，變化軌跡為12點到六點。

小熊在季中找來金布瑞爾實在太划算了，不但多了一個王牌救援，還由於他的不藏私傳授絕技，讓小熊多了一個王牌先發！ 美聯社 分享 facebook

現在的達比修，最主要的武器庫裡面有六種球路：四縫線速球、二縫線速球、卡特球、快速指叉球、滑球、大曲球、彈指曲球。我們可以推斷，達比修近期的投球數據之所以有所進步，與他更加信任自己的直球、更懂得善用狀況較佳的球種，同時更平均地分攤各球種的使用比例、提高投球的不可預測性，脫不了干係。

不過，達比修大大提高把球投在好球帶的比例，還是有副作用：幾乎跟他保送率明顯下滑同時發生的事情是，達比修的被全壘打率激增。從6月起，達比修平均每九局會被打兩支全壘打，比起球季前兩個半月的1.6多了25%。儘管如此，達比修「犧牲被全壘打率，減少球數落後和保送數字」的權衡依然非常值得，因為他轉變後的整體投球內容和數據，仍優於轉變前非常多。

小熊隊今年仍以力拚世界大賽冠軍為目標，但他們在國聯中區始終無法跟其他球隊拉出差距，來到8月底甚至還被落後大半賽季的宿敵紅雀超車，這一切小熊球迷看在眼裡，自然很不是滋味。小熊接下來若想反超紅雀，或是在季後賽走得長遠，他們眾星雲集、充滿資深球員的先發輪值，勢必得發揮他們被預期該有的實力，而達比修在今年6月之後的觸底反彈，還有好近況的延續，在這之中絕對扮演關鍵角色。小熊需要達比修持續投出6月份之後的亮眼水準，球季剩下的一個月乃至季後賽，才能走得比較順遂。

經過將近一年半的時間，達比修好不容易才讓他跟小熊簽的6年破億美金合約，看起來不像完全丟到水裡。如果達比修這段接近回到巔峰期水準的表現，能把小熊推進世界大賽甚至拿下冠軍，他在小熊球迷心目中的印象和地位，將徹底扭轉，也能因此締造他個人棒球生涯的全新高度。

*註一：FIP（Fielding Independent Pitching）投球獨立指數，排除守備因素，只參考投手三振、保送、觸身球和被全壘打率，試圖用成因大多僅能由投手控制的幾個數據，更正確評價投手的實質投球表現。2019年大聯盟平均為4.52。

*註二：wOBA（Weighted On Base Average） 加權上壘指數：可視為針對長打加權的上壘率。2019年大聯盟平均為.321。