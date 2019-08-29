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MLB／還原韋蘭德被逐真相 飆罵主審髒話全都錄

2019-08-29 17:20聯合新聞網 綜合報導

韋蘭德(右二)與裁判爭論。 美聯社
韋蘭德(右二)與裁判爭論。 美聯社
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太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）昨天6局跟主審槓上被轟出場，賽後韋蘭德表示有以尊重主審方式表達，為還原真相，今日有美國網友分享爭執當下收音內容，韋蘭德事後再度為事件解釋。

韋蘭德昨在6局上因不滿好球帶，兩度隔空對主審抱怨，因而被驅逐出場，在離場前韋蘭德還在投手丘上與裁判延續口水戰，今有美網友曝光賽事收音內容，還原當下狀況。影片中，在2好3壞後，韋蘭德被擊出安打，隨後對主審怒噴：「該死！你他X的搞砸了那球！」，主審則回應：「那球在好球帶外，你自己知道在外面。」，韋蘭德回嗆：「鬼扯！你今晚都亂判！」，主審最終氣不過怒回：「我受夠了！你給我下場！」

韋蘭德在主審揮手判下場第一時間，因被對本壘所以沒意識到自己已被驅逐，事後得知走回休息區途中忍不住問主審：「為什麼？」，主審解釋：「你不能那樣跟我說話！」，韋蘭德辯解：「我根本沒看著你！」，退場後憤而摔手套洩憤，還多次重申「我根本沒看著你」，甚至叫主審「長大點」。

事後韋蘭德為此解釋：「我沒有直呼名諱，我沒有對他說很過分的話，我只是對那次判決表達不滿，但很不幸，他就是要把我趕出去。」也補充：「我已盡量不衝著他們，我知道裁判不好當，但前幾局亞土維（Jose Altuve）打擊時，有一球跟這球很像，但他判好球。」

太空人

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