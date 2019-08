MLB／還原韋蘭德被逐真相 飆罵主審髒話全都錄

韋蘭德(右二)與裁判爭論。 美聯社 分享 facebook 太空人王牌投手韋蘭德(Justin Verlander)昨天6局跟主審槓上被轟出場,賽後韋蘭德表示有以尊重主審方式表達,為還原真相,今日有美國網友分享爭執當下收音內容,韋蘭德事後再度為事件解釋。

韋蘭德昨在6局上因不滿好球帶,兩度隔空對主審抱怨,因而被驅逐出場,在離場前韋蘭德還在投手丘上與裁判延續口水戰,今有美網友曝光賽事收音內容,還原當下狀況。影片中,在2好3壞後,韋蘭德被擊出安打,隨後對主審怒噴:「該死!你他X的搞砸了那球!」,主審則回應:「那球在好球帶外,你自己知道在外面。」,韋蘭德回嗆:「鬼扯!你今晚都亂判!」,主審最終氣不過怒回:「我受夠了!你給我下場!」

韋蘭德在主審揮手判下場第一時間,因被對本壘所以沒意識到自己已被驅逐,事後得知走回休息區途中忍不住問主審:「為什麼?」,主審解釋:「你不能那樣跟我說話!」,韋蘭德辯解:「我根本沒看著你!」,退場後憤而摔手套洩憤,還多次重申「我根本沒看著你」,甚至叫主審「長大點」。

事後韋蘭德為此解釋:「我沒有直呼名諱,我沒有對他說很過分的話,我只是對那次判決表達不滿,但很不幸,他就是要把我趕出去。」也補充:「我已盡量不衝著他們,我知道裁判不好當,但前幾局亞土維(Jose Altuve)打擊時,有一球跟這球很像,但他判好球。」

Justin Verlander Gets Ejected in the middle of the inning, a breakdown pic.twitter.com/9Y65DkUFWN