MLB／雷神狂丟10分生涯最慘：對自己失望透頂

2019-08-29 15:42 聯合新聞網 綜合報導



大都會辛德賈德投出生涯最慘一役，3局狂丟10分。 美聯社 分享 facebook

大都會、小熊兩支國聯外卡競爭球隊連續兩天強碰，面對攸關季後賽門票關鍵一戰，大都會輸不得，但當家王牌「雷神」辛德賈德（ Noah Syndergaard）首局就被打爆，主投3局就狂丟10分可謂生涯最糟表現，賽後直言讓球隊失望了。

大都會昨日輸球，與外卡排名第2的小熊勝差增至3場，今日再戰熊群，紐約客力求將距離拉近，推出近況出色的辛德賈德先發，未料他才剛站上投手丘沒多久就丟了10分，僅投3局就退場；雖然大都會5局開始迎頭追趕，強灌5分，最終仍難逃輸球命運，以7:10再度敗北。

今晚球隊遭熊群反撲，辛德賈德賽後表示，前進季後賽的機會逐漸渺茫，心裡很不是滋味，也對自己的表現感到相當失望，覺得辜負了所有人，他說：「我對自己失望透頂，今晚本來有機會幫球隊贏球，但我徹底讓他們失望了。」

看到子弟兵失常表現，大都會教頭卡洛威（Mickey Callaway）表示辛德賈德被打爆的第一時間未換人下場，是相信他還能控制住場面，不過卡洛威覺得這不過是短暫的不如意，他表示：「辛德賈德一直以來都投得很好，我們也有不錯的先發輪值，只不過就是今晚投得比較差罷了。」

本場再吞敗，不只讓大都會與小熊勝差增至4場，外卡排名也被釀酒人超越，目前位居國聯外卡第5。