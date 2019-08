MLB／張育成愛玩推特 賽前發文為自己打氣

效力印地安人的台灣內野手張育成(左)再推特上非常活躍,常發文激勵自己。 圖/路透、美聯社 分享 facebook

效力美國職棒克里夫蘭印地安人隊的三壘手張育成今天再獲先發機會,打擊4打數沒有安打,守備與隊友聯手演出雙殺。他也在推特感性發言,為自己打氣。

這場比賽前,張育成的推特帳號寫下:「成功不會在一天之內發生,你要知道,人們是如何默默努力,然後才有現在的成就。向所有的拚命三郎致敬。我們都在這裡追逐夢想。」

success doesn’t happen in a day, you need to realize how hard people have worked low key to get to where they are rn! respect to all the hustler out there💪🏽 we are all out there chasing dreams ☁️ @trvisXX #LookMomICanFly #EveryoneMatters #inspired