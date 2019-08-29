MLB／首波擴編沒林子偉？ 紅襪想先升捕手和右打

2019-08-29 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大聯盟大聯盟9月擴編即將來臨，紅襪第一波名單可能沒有林子偉。 美聯社 分享 facebook

大聯盟大聯盟9月擴編即將來臨，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）和總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）開會討論升遷名單，第一波人選有誰？柯拉認為主要是增添捕手和右打。

再過三天大聯盟各隊就能從現有25名球員擴充到40人名額，紅襪預計在這個周末的比賽就會叫上首波擴編戰力，柯拉表示，「我們已經有不錯的想法，今天和唐布洛斯基碰面討論些事情，我們需要增強戰力，補充能吃局數或者能讓特定打者出局的人。」

美媒指出，布魯爾（Colten Brewer）、貝拉斯格斯（Hector Velazquez）和波因納（Bobby Poyner）都是紅襪擴編會叫上的投手支援，野手部分柯拉也給出提示，「主要看來我們會叫個捕手，也正思考帶上一名右打者。」

波士頓網路媒體「Mass Live」替柯拉列舉候選人，包含頂級新秀戴爾別克（Bobby Dalbec）、小聯盟捕手赫南德茲（Oscar Hernandez）等，但並未提及我國好手林子偉。

左打的林子偉曾4月升上大聯盟支援，不過因跑壘扭傷左膝，只留下13場出賽、20打數，打擊率兩成，目前已在3A比賽59場，2成46打擊率、四轟、22分打點。

美聯東區排行第三的紅襪還沒放棄闖進季後賽的希望，落後外卡席次六場勝差的他們，期盼上演9月驚奇，柯拉說道，「我們還是有本事，讓每個人適得其所，幫助球隊贏球，這是個挑戰，不過很酷。」