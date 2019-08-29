MLB／張育成4打數掛蛋吞2K 打擊率跌破2成

2019-08-29 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



張育成重返先發陣容，擔任三壘手、打第九棒，不過四打數盡墨、吞下兩次三振。 美聯社 分享 facebook

印地安人作客老虎主場，台將張育成重返先發陣容，擔任三壘手、打第九棒，不過四打數盡墨、吞下兩次三振，打擊率跌破兩成，剩1成86；所屬的印地安人以4：2力克老虎，進帳二連勝。

張育成昨天在系列賽首戰替補守備，沒有任何打席，今天再度獲得先發機會，卻沒有延續打擊手感，前兩次上場面對老虎先發投手席摩曼（Jordan Zimmermann），皆擊成內野滾地球出局。

張育成在八局和九局分別遭到牛棚投手法墨爾（Buck Farmer）、希曼尼茲（Joe Jimenez）賞K，且最後一個打席更是錯失一、二壘有人的打點機會。

守備方面，張育成有兩次助殺，並策動一次雙殺，守備率維持百分百。

印地安人新秀投手瑟瓦雷（Aaron Civale）先發七局，被敲六支安打失兩分，包含五局下挨了路戈（Dawel Lugo）陽春砲，沒有保送、五次三振。

八局上林多（Francisco Lindor）適時敲出突破僵局的陽春砲，幫助用了91球的瑟瓦雷收獲本季第二勝，防禦率來到1.96。

印地安人全場出現三發全壘打，除了林多的致勝轟外，奇普尼斯（Jason Kipnis）單場雙響，在二局上率先開張比數，九局上再補另一支陽春彈追加保險分。