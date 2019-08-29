亞土維下半季打瘋了 竟比拿MVP那年還強！

今年上半季想必對亞土維(Jose Altuve)這位2017年MVP得主來說相當難熬。他在明星賽前不但因傷休養了一個多月，且只繳出.262打擊率、.781OPS的平凡成績。但明星賽後亞土維悄悄地回來了，他下半季的進攻價值(offensive runs above average，簡稱OFF)19.6高居全聯盟第一，現在的他恐怕比拿下MVP的那年還強。

亞土維下半季累積了.352打擊率、.407上壘率、.676長打率、1.083OPS、14轟、35分打點的恐怖成績。他的62支安打、45得分都高居全聯盟之冠，打擊率、OPS則皆居第五。整季通算則有.303打擊率、.363上壘率、.554長打率、.917OPS、24轟的表現，其中24轟已追平生涯最佳紀錄，且僅出賽96場就達成，長打率則是生涯最高。

太空人打線本季原本就是非常恐怖，在二壘手亞土維下半季大復活之後，團隊的長程火力更是讓對手聞風喪膽！ 美聯社 分享 facebook

亞土維曾在2014到2017年，連續四年達成200安，去年他因傷中斷了這項紀錄，但仍第六度入選明星賽，也第五度拿下銀棒獎。今年上半季亞土維則陷入了低潮，尤其打擊率.262這個數字對於這位三屆美聯打擊王來說算是不太好看。他的低潮也中斷了自己連續五年入選明星賽的紀錄。

現在看來亞土維的低潮是受傷所造成的。他因左大腿後側肌受傷而從5月11日開始休養，在這之前他的打擊率雖只有.243，但已有9轟，.472長打率和.801OPS也都不算太差。休息了35場之後他在6月19日復出，但到明星賽前的這段期間，他的表現並不理想，雖然在這16場的打擊率有.300，但只有一轟的紀錄，長打率僅.414，OPS也只有.739，顯示長打都不見了。

明星賽後，亞土維不但擊球和長打能力都回來了，且長打還呈現前所未有的絕佳狀態。亞土維狀態最佳的時候是在2016及2017年，這兩年他都拿下打擊王且都有24轟，可說是長打能力中上的安打機器。但今年下半季的亞土維又和2016及2017年的他不一樣了，現在的他可說是一名重砲手。

亞土維去年球季在打擊上的衰退，很可能是受到腿傷的影響，在今年下半季痊癒之後，打擊能力比以前還要更好！ 美聯社 分享 facebook

比較亞土維上半季與下半季進階數據的差距，最明顯就在於全壘打/飛球比例大幅提升，由17.9%提升到35.0%。全壘打/飛球比例可以解釋一名打者的力量，今年整季這數據的前兩名是葉力奇(Christian Yelich)和阿隆索(Peter Alonso)，分別為32.8%和31.3%，這兩人的全壘打數分別是41與42，想必不須多做解釋。而亞土維整季的全壘打/飛球比例則以25.0%排在第12位，比勇士砲手弗里曼(Freddie Freeman)還要高。

其實亞土維季初就已有成為重砲手的跡象，他生涯最好的2017年全壘打/飛球比例不過才14.6%，但今年四月卻達26.5%，後來受傷勢影響才讓上半季比例下降到17.9%。看來若亞土維今年沒有受傷，全壘打數現在可能已來到30轟，整年則有機會上看35轟。168公分的小巨人再進化，也讓已夠恐怖的太空人打線更加無敵。