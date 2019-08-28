MLB／韋蘭德奪第16勝 但抱怨好球帶遭驅逐

2019-08-28 14:53 聯合新聞網 綜合報導



韋蘭德不滿好球帶，兩度對主審抱怨遭驅逐。 美聯社 分享 facebook

太空人今日主場15:1大勝光芒，不過先發投手韋蘭德（Justin Verlander）可不怎麼高興，第6局跟主審展開口水戰被驅逐出場，雖無緣挑戰連8場先發雙位數三振，不過在隊友火力大放送下，仍收下本季第16勝，繼續累積塞揚印象分數。

此役6局上1出局時，韋蘭德對上范姆（Tommy Pham）先是投到2好2壞，接著一記外角速球未獲主審霍伯格（Pat Hoberg）親睞，形成2好3壞局面，為此韋蘭德相當不滿，當下已隔空對主審吐苦水，下一球又被范姆掌握，擊出右外野方向二壘安打，韋蘭德此時怒氣直線飆升，再度幹譙主審，主審也毫不留情將韋蘭德當場驅逐。

針對主審霍伯格判決，韋蘭德賽後毫不諱言表示：「我認為霍伯格身為主審，他需要知道這是場有情緒的比賽，有時狀況對自己不利時，要讓主審意識到，我已盡可能用尊重他的方式表達我的情緒，我跟他說我以為那是好球，他說他認為是壞球，之後我再次回頭表達那不是壞球，或許我該用更好的語氣表達。」

韋蘭德本場主投5.1局，挨4安無失分，且靠著打線火力支援以14之差海放對手，奪本季第16勝，但4次三振無緣挑戰塞爾（Chris Sale）、丁尼茲（Pedro Martinez）創下過的連8場至少10K紀錄。

太空人贏球後，喜收近期5連勝，持續穩坐美西龍頭，另一方面，輸球的光芒苦吞則是3連敗，與美聯外卡第2名的運動家有1場勝差，若無法及時止血，外卡資格恐要拱手讓人。