MLB／田中技壓菊池 連六季10勝日投第一人

2019-08-28 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



田中將大先發七局無失分，送出七次三振、一次四壞，連6季奪10勝；小老弟菊池雄星則是四局失五分，苦吞本季第9敗。 美聯社 分享 facebook

田中將大與菊池雄星在大聯盟首度交手，學長技高一籌，田中將大先發七局無失分，送出七次三振、一次四壞，幫助洋基以7：0擊敗水手隊，菊池雄星四局失五分的表現吞下本季第九敗，田中將大連六季達成10勝，則是日籍投手第一人。

田中將大開賽連續解決七人次，直到三局上才對高登（Dee Gordon）投出四壞保送，五局上被席格（Kyle Seager）敲出二壘安打，無安打比賽才破功，最終被敲三支安打，以106球投完七局退場。

在隊友火力支援下，田中將大順利拿下本季第十勝，完成個人旅美以來六個球季都拿下雙位數勝投的壯舉，也超越黑田博樹連五季雙位數勝投，締造日籍投手在大聯盟的新紀錄。

菊池雄星在一局上就被賈吉（Aaron Judge）敲出兩分砲，成為他生涯第一百轟的苦主，三局上再被賈納（Brett Gardner）敲出三分砲，四局投完用了95球退場，被敲八支安打，投出三次四壞，僅有一次三振。

賈吉的這發全壘打讓他在生涯第371場完成百轟，名列大聯盟史上第三快，第一名是哈沃德（Ryan Howard）的325場，第二名是隊友桑契斯（Gary Sanchez），上周才以355場達陣。