親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

最新民調！ 2020三腳督蔡英文領先 四腳督韓國瑜領先

運動筆記運動錶的GPS是怎麼定位呢?我的錶是不是有問題?2019 UTMB環白朗峰超級越野賽-賽前報導
健行筆記島田山：與樹的感情【玉山】東北亞最高峰 年度最強女子攝影特輯
NBA底特律活塞三大好球 (2018-19賽季)澳洲球迷為Brook Lopez瘋狂歡呼 (8月26日)

MLB／田中技壓菊池 連六季10勝日投第一人

2019-08-28 13:31聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

田中將大先發七局無失分，送出七次三振、一次四壞，連6季奪10勝；小老弟菊池雄星則...
田中將大先發七局無失分，送出七次三振、一次四壞，連6季奪10勝；小老弟菊池雄星則是四局失五分，苦吞本季第9敗。 美聯社
分享

田中將大菊池雄星在大聯盟首度交手，學長技高一籌，田中將大先發七局無失分，送出七次三振、一次四壞，幫助洋基以7：0擊敗水手隊，菊池雄星四局失五分的表現吞下本季第九敗，田中將大連六季達成10勝，則是日籍投手第一人。

田中將大開賽連續解決七人次，直到三局上才對高登（Dee Gordon）投出四壞保送，五局上被席格（Kyle Seager）敲出二壘安打，無安打比賽才破功，最終被敲三支安打，以106球投完七局退場。

在隊友火力支援下，田中將大順利拿下本季第十勝，完成個人旅美以來六個球季都拿下雙位數勝投的壯舉，也超越黑田博樹連五季雙位數勝投，締造日籍投手在大聯盟的新紀錄。

菊池雄星在一局上就被賈吉（Aaron Judge）敲出兩分砲，成為他生涯第一百轟的苦主，三局上再被賈納（Brett Gardner）敲出三分砲，四局投完用了95球退場，被敲八支安打，投出三次四壞，僅有一次三振。

賈吉的這發全壘打讓他在生涯第371場完成百轟，名列大聯盟史上第三快，第一名是哈沃德（Ryan Howard）的325場，第二名是隊友桑契斯（Gary Sanchez），上周才以355場達陣。

田中將大菊池雄星

相關新聞

400轟邁入倒數 克魯茲愈老愈恐怖

2019-08-28 07:00

MLB／拉米瑞茲休5到7周 官網：張育成難補缺口

2019-08-28 08:58

MLB／達比修8局失1分奪勝 斷連142打席無四壞

2019-08-28 11:51

MLB／唐納森勇士身份回娘家 藍鳥球迷熱烈歡迎

2019-08-28 11:53

MLB／陳偉殷1局無失分 11球三上三下夠精簡

2019-08-28 11:14

MLB／阿隆索42轟破隊史 80年來菜鳥第一人

2019-08-28 10:50

MLB／張育成代守游擊 印地安人三轟輕鬆打虎

2019-08-28 10:33

MLB／皇家有意出售 傳開價10億美元

2019-08-28 09:00

熱門文章

「沒有人是完美的」 林書豪加盟CBA北京首鋼

2019-08-27 18:08

林書豪IG親自證實 興奮加入北京首鋼

2019-08-27 22:21

陸媒報導林書豪將轉戰CBA 本人尚未發聲明

2019-08-27 17:00

恭喜林書豪轉戰CBA 格林：相信他能重返NBA

2019-08-27 20:10

中職／悍將耐心等伍鐸 賠了夫人又折兵

2019-08-28 07:00

NBA／不帶保鏢現身奧克蘭球場 柯瑞展現親民作風

2019-08-27 16:17

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top