MLB／達比修8局失1分奪勝 斷連142打席無四壞

2019-08-28 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



美聯社 分享 facebook

小熊隊日籍投手達比修有今天繳出八局失一分的好投，幫助球隊以5：2擊敗大都會，也拿下本季第五勝，不過兩項個人紀錄卻在此役中斷，連五場至少8K、連續142打席未投出四壞球。

達比修有被敲出五支安打，其中兩支是長打，但僅有阿隆索（Pete Alonso）在四局下的陽春砲造成傷害，防禦率降到4.25，另外送出七次三振，八局雖是個人本季新高，但卻是近六場第一次未投到八次三振。

大都會戴維斯（J.D. Davis）雖在九局下補上一發陽春砲，不過小熊隊靠著貝茲（Javier Baez）三打數三安打，包括一發兩分砲，貢獻三打點，加上羅素（Addison Russell）也有三安打、兩分砲演出，早早拉開領先優勢。

五局上面對第一個上場打的弗瑞茲爾（Todd Frazier），達比修有也投出近六場先發的第一次四壞保送，中止連續142打席、共35.1局無四壞，但已是大聯盟本季新紀錄。

很難想像，達比修有在本季前八場先發投出33次四壞，在5月10日時仍是大聯盟投出最多四壞保送的投手，不過在拋開對於去年手肘開刀後的疑慮，達比修有速球進好球帶的比率從前13場的49%，後13場則上收到57%，整體好球率則從56%上升到70%。

小熊隊投手教練哈特維（Tommy Hottovy）表示，雖然達比修有的變化球表現不錯，「不過今年球季開始時，速球沒有進入狀況，還在尋找控球。」