MLB／唐納森勇士身份回娘家 藍鳥球迷熱烈歡迎

唐納森首次以客隊球員身分回到前東家藍鳥,受到主場球迷熱烈歡迎。 美聯社 分享 facebook

明星三壘手唐納森(Josh Donaldson),改穿勇士球衣後,今日首度作客前東家藍鳥,主場球迷看見難得回老家的唐納森,紛紛鼓掌歡迎他,唐納森也很有禮貌揮帽答覆球迷的熱情。

唐納森於2007年選秀首輪48順位被小熊相中,隔年被交易至運動家,2010年於大聯盟初試啼聲,2015年轉戰藍鳥,隨即打出生涯年,該年打擊率0.297,外帶41轟、123打點,讓他榮膺當年度美聯MVP,連兩季幫藍鳥在季後賽挺至美聯冠軍戰,無奈2018年傷病纏身,被打包交易至印地安人,去年休賽季獲得1年2300萬美元合約加盟勇士。

再次回到熟悉的球場,唐納森充滿感慨,他於賽前時告訴記者:「最讓我揪心的,就是當初藍鳥的生涯竟然就這樣結束了,沒辦法上場奮戰,那時我想方設法力求復出,但沒成功,然後交易就發生了,很艱難...。」

見到昔日當家明星三壘,以陌生卻又熟悉的姿態再訪多倫多,藍鳥不僅做影片以表感謝,當唐納森上場時,球迷也起身鼓掌,熱烈歡迎他回家,唐納森不忘揮帽致意,答謝球迷的支持。

Thank you for bringing the rain, JD!



☔️ @BringerOfRain20 ☔️ pic.twitter.com/qFtgZVm6zv