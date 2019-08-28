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MLB／唐納森勇士身份回娘家 藍鳥球迷熱烈歡迎

2019-08-28 11:53聯合新聞網 綜合報導

唐納森首次以客隊球員身分回到前東家藍鳥，受到主場球迷熱烈歡迎。 美聯社
唐納森首次以客隊球員身分回到前東家藍鳥，受到主場球迷熱烈歡迎。 美聯社
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明星三壘手唐納森（Josh Donaldson），改穿勇士球衣後，今日首度作客前東家藍鳥，主場球迷看見難得回老家的唐納森，紛紛鼓掌歡迎他，唐納森也很有禮貌揮帽答覆球迷的熱情。

唐納森於2007年選秀首輪48順位被小熊相中，隔年被交易至運動家，2010年於大聯盟初試啼聲，2015年轉戰藍鳥，隨即打出生涯年，該年打擊率0.297，外帶41轟、123打點，讓他榮膺當年度美聯MVP，連兩季幫藍鳥在季後賽挺至美聯冠軍戰，無奈2018年傷病纏身，被打包交易至印地安人，去年休賽季獲得1年2300萬美元合約加盟勇士。

再次回到熟悉的球場，唐納森充滿感慨，他於賽前時告訴記者：「最讓我揪心的，就是當初藍鳥的生涯竟然就這樣結束了，沒辦法上場奮戰，那時我想方設法力求復出，但沒成功，然後交易就發生了，很艱難...。」

見到昔日當家明星三壘，以陌生卻又熟悉的姿態再訪多倫多，藍鳥不僅做影片以表感謝，當唐納森上場時，球迷也起身鼓掌，熱烈歡迎他回家，唐納森不忘揮帽致意，答謝球迷的支持。

揮別傷勢陰霾，唐納森成功在勇士首個賽季觸底反彈，461打數敲121支安打，其中有32轟，挹注76打點，是勇士目前暫居國聯東區龍頭重要功臣之一。

不過勇士此役打線熄火，守備還發生3次失誤，終場以1：3輸給藍鳥；而主角唐納森4打數0安打還留下4個殘壘，算是另類「回報」主場球迷。

多倫多東區

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