MLB／阿隆索42轟破隊史 80年來菜鳥第一人

2019-08-28 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



大都會超級新人阿隆索（Pete Alonso）今天從小熊日籍投手達比修有手中敲出陽春砲，個人第42轟，超越杭德利（Todd Hundley）和貝爾川（Carlos Beltran），刷新大都會隊史單季全壘打紀錄。

阿隆索也成為大聯盟80年來第一位打破隊史全壘打紀錄的菜鳥，上一次有菜鳥打破隊史開轟紀錄，是1938年海盜隊的瑞佐（Johnny Rizzo），雖然新人王獎項從1947年才開始頒發，無法靠此判斷阿隆索拿下新人王的機率，不過已在評審心中留下深刻印象。

對於自己在2006年的紀錄被打破，貝爾川表示：「很開心有一位像阿隆索這樣的年輕好手打破我的紀錄，我沒有見過他本人，不過大家都告訴我他很有熱情，不會放棄任何打數，在生涯第一年就很成功，恭喜你，阿隆索。」

在1996年敲出41轟的杭德利則說：「阿隆索不僅是力量型打者，他是技術型打者，我看過他的五、六場比賽，每一場都變得更好，打出驚人的一年，恭喜阿隆索。」

先是打破國聯新人開轟紀錄，今天又打破隊史紀錄，阿隆索的下一步是瞄準大聯盟新人開轟紀錄，距離賈吉（Aaron Judge）在2017年敲出的52轟還差10支。