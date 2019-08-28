MLB／張育成代守游擊 印地安人三轟輕鬆打虎

2019-08-28 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



張育成在八局下代替游擊守備上場，但無打擊機會。 路透 分享 facebook

效力印地安人的台灣好手張育成26日升上大聯盟，先發繳出三打數兩安打成績，昨天也隨隊飛往底特律，今天作客老虎隊首戰未先發，不過在八局下代替游擊守備上場，因投手頻頻三振，僅在九局下有一次守備機會，無失誤，印地安人以10：1輕取老虎。

印地安人今天展開與老虎隊三連戰，老虎由右投譚波（Spencer Turnbull）先發，印地安人派出左打的「工具人」弗里曼（Mike Freeman）擔任先發三壘手，右打的張育成在板凳待命。

印地安人首局靠著奇普尼斯（Jason Kipnis）的兩分砲拉開到三分差，七局上雷耶斯（Franmil Reyes）三分砲加上培瑞茲（Roberto Perez）兩分砲，比數拉開到10：1。

張育成在八局下等到支援機會，代替游擊手林多（Francisco Lindor）上場守備，不過該局克里帕德（Tyler Clippard）連投3K，張育成毫無守備機會，九局上也未等到打擊機會，不過九局下終於有一顆游擊方向滾地，輕鬆傳往一壘刺殺，也是唯一一次入鏡。

張育成前一場三打數兩安打，有一支三壘安打，守備上也有美技演出，表現獲得隊友及總教練好評，由於三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）右手鈎狀骨骨折，需休息5到7周，這段期間三壘位置將由張育成及弗里曼分攤。