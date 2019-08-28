MLB／拉米瑞茲休5到7周 官網：張育成難補缺口

2019-08-28 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



效力印地安人的多明尼加籍三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）右手鈎狀骨骨折，昨天手術順利結束，經過評估要5到7周才能回到球場，在競爭季後賽的關鍵時刻，要靠張育成與弗里曼（Mike Freeman）扛起三壘位置，不過大聯盟官網分析，拉米瑞茲的火力缺口難以填補。

拉米瑞茲在8月25日第一個打席因揮棒落空導致右手骨折，提前退場，雖然過去幾周就已感覺手腕不適，但拉米瑞茲知道這次不一樣，經評估後決定在昨天動刀，根據時間表，最快可在外卡開打前的10月2日歸隊，還有機會在季後賽幫助球隊。

總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示：「醫生很滿意手術成果，這是好消息，拉米瑞茲的翻譯在手術後也告訴我，拉米瑞茲感覺很好，接下來就讓他回來，看要開始什麼樣的復健。」

拉米瑞茲本季繳出打擊率2成54、20轟、75打點以及24次盜壘的成績，尤其近期打擊維持高檔，近30場比賽打擊率3成15，有10轟、28打點。

張育成在拉米瑞茲受傷當天就從小聯盟緊急與球隊會合，昨天擔任先發三壘手，即使繳出三打數兩安打，包括一支三壘安打的好成績，官網作家貝爾（Mandy Bell）仍認為，在少了拉米瑞茲情況下，印地安人競爭季後賽之路十分艱辛。

不過法蘭柯納認為，包括張育成在內，其他球員不需特別補起拉米瑞茲的缺口，「他是很棒的球員，當你少了一個這樣的人，當然對球隊沒幫助，不過最好的狀況就是繼續打球，如果想做太多，就會遇到麻煩，開始想打兩打數三安打或是敲五分全壘打，都不會有好結果。」