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400轟邁入倒數 克魯茲愈老愈恐怖

2019-08-28 07:00陳志強

球季進入例行賽倒數30場左右的尾盤局面，明尼蘇達雙城之所以還能在美聯中區維持領先，一方面除了印地安人飽受傷兵困擾以外，自家團隊的打擊火力迸裂地淋漓盡致是關鍵主因，休賽季雖然隊史傳奇茂爾（Joe Mauer）選擇合約結束後高掛球鞋，但多了不少新面孔─克隆（C.J. Cron）、史構普（Jonathan Schoop）、克魯茲（Nelson Cruz）、岡薩雷茲（Marwin Gonzalez），搭配原有的凱普勒（Max Kepler）、羅沙里歐（Eddie Rosario）、沙諾（Miguel Sano）等人，槍林彈雨中，合力打破隊史單季最多全壘打數，繼續向大聯盟紀錄（洋基去年的267轟）邁進。

從季初克魯茲(左)、羅沙里歐(中)、克隆(右)的連3棒開轟，大概就可以看出雙城本...
從季初克魯茲(左)、羅沙里歐(中)、克隆(右)的連3棒開轟，大概就可以看出雙城本季會有不錯的火力，但實際產量還遠超出一般預測！ 2019 Topps Now 球員卡
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當中擁有熱門討論度的，除了來自德國的帥哥凱普勒（本季成為史上單季最多轟的出生在歐洲的球員），當屬39歲老將克魯茲，93場出賽狂敲33轟，平均每10.6個打數就量產一轟，三圍是驚人的0.297/0.381/0.646，距離生涯400轟，僅差7支。

今年已是克魯茲第15個大聯盟球季，絕大多數的球迷，對於克魯茲的印象可能都始於遊騎兵時期，比較細心、記憶力絕佳的，甚至會記得他是在釀酒人登上大聯盟的（2005年，僅8場出賽、7打席）。但是，其實克魯茲在釀酒人亮相以前，更早的青澀時期，也遊走過別隊農場，不為人知的遠古歷史。

大都會→運動家→釀酒人→遊騎兵→金鶯→水手→雙城

克魯茲在大聯盟已經進入第15個球季，待過多達5支球隊，本季加入雙城後曾在7月25...
克魯茲在大聯盟已經進入第15個球季，待過多達5支球隊，本季加入雙城後曾在7月25日對白襪之戰出送個人生涯首次單場三響砲，10天後對皇家之戰竟然再來一次！ 2019 Topps Now 球員卡
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出生於多明尼加的他，十多歲時就被大都會相中、簽約，並指派至多明尼加夏季聯盟實戰磨練，直到2000年夏天才被拿去和運動家交易游擊手韋蘭迪亞（Jorge Velandia），2004年，23歲的克魯茲在運動家小聯盟橫跨高階1A、2A、3A，合計26轟、100打點，OPS達0.951。該年年底，運動家用克魯茲向釀酒人換來那一季打得不錯的內野手金特（Keith Ginter）。

2005年九月擴編，克魯茲攀上大聯盟，出賽不多的情形下，生涯首安是支二壘安打，苦主紅人哈朗（Aaron Harang），2006年，克魯茲從3A開季，出賽104場，扛了20轟，七月底再被釀酒人換到遊騎兵，包裹是這樣的：克魯茲與卡洛斯李（Carlos Lee）換尼克斯（Laynce Nix）、曼奇（Kevin Mench）、科德羅（Francisco Cordero）和科德羅（Julian Cordero）。

後來遊騎兵時期的威武（代表作是2011年美聯冠軍戰MVP，對老虎6戰6轟、13打點）、禁藥風波後短約於金鶯再起，以及水手時期火力不減反增，大家都很熟悉了，今年加盟雙城，再創巔峰。

加盟雙城 再創生涯顛峰

克魯茲本季的長打率.646是生涯新高，目前打出33轟，生涯只差7支全壘打就能進入...
克魯茲本季的長打率.646是生涯新高，目前打出33轟，生涯只差7支全壘打就能進入400轟俱樂部。 美聯社
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儘管兩度因為手腕痠痛進入傷兵名單，但健康的克魯茲無庸置疑勇猛，綜觀擊球初速、強勁擊球率、和甜蜜點擊球率（Barrell%）等指標，克魯茲皆排在全大聯盟前1%，屬頂尖中的頂尖水準。對手投捕為了避免被一棒擊沉，往往不敢對決，面對克魯茲，投手只有37.5%的球投進好球帶（Zone%，去年是38.5%，其餘球季都超過40%，生涯平均43.9%），即便如此，克魯茲面對好球帶以外的球揮棒率仍能保持在30.4%，與生涯平均相去不遠，這種情況讓克魯茲能在投打對決中把球數走深，雖然吞下108次三振，但本季平均每個打席耗掉投手超過四球，雙城陣中超過300打席的球員中，只有沙諾有這能耐。

克魯茲在美國時間7月1日滿39歲，而他在39歲後兩度單場三響，史上第一人，39歲生日後累積17轟，未來可望繼續堆疊得更高，雙城與他簽的合約有附帶2020年選擇權，以毫無衰退跡象的表現而言，幾乎確定明年將續穿雙城球衣奮戰、寫更多「老妖怪傳奇」。

陳志強製表
陳志強製表
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克魯茲雖然選球了得、擊球又強又猛，但他也並非全然沒有弱點，最大的罩門就是「滑球」，2014年到2018年，克魯茲對滑球的揮空率皆在40%以上，今年更是來到生涯新高的52.5%，本季對滑球的打擊率僅0.194，可說是毫無招架之力，根據Fangraphs數據網站，滑球的確是克魯茲的一直打不好的球種。另一方面，克魯茲對快速球的掌握能力相當出色，今年球季面對直球系（四縫、二縫、伸卡、卡特）的打擊率達0.338、長打率則是0.676，33轟中有18球是打直球系，結論很簡單：面對愈老愈恐怖的克魯茲，膽敢投直球，包準吃不完兜著走！（本文數據截至臺灣時間8月28日賽前）

克魯茲雙城

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。

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