MLB／皇家高登扛4棒還登板 貝比魯斯後第一人

2019-08-27 16:02 聯合新聞網 綜合報導



皇家慘敗運動家，比分大幅落後時還推出打四棒的外野手高登登板投球，讓他成為貝比魯斯後第一人。 美聯社 分享 facebook

皇家今日主場4:19慘敗運動家，雖輸球但仍創下隊史首次單場有2名野手登板投球紀錄，其中外野手高登（Alex Gordon），不僅擔任第4棒，還在7局上後援，成1919年貝比魯斯（Babe Ruth）之後第一人。

This is literally a first. Alex Gordon comes into the game to pitch. #AlwaysRoyal pic.twitter.com/gsdTCWy74k — FOX Sports Kansas City (@FSKansasCity) August 27, 2019

高登此役出任第4棒，7局上時在3:15大比分落後下被拉上投手丘，但投球非高登專長，投1.1局就挨5安，其中一支還是查普曼（Matt Chapman）本季第30轟，共奉送運動家3分；雖投球成績慘澹，高登這次登板還是留名青史，他成為貝比魯斯於1919年後，首次有球員擔任中心棒次且登板投球，退場時球迷也不吝嗇給予掌聲。

皇家換高登下場後，又派另一名野手上場。內野手艾提加（Humberto Arteaga）同樣臨危受命，主投1.2局收尾，挨了戴維斯（Khris Davis）一記全壘打，最終皇家4:19慘吞敗。

另一方面，運動家此役先發全員有安打、得分紀錄，狂灌19分、掃22支安打都是賽季新高，靠著本場進補，再度奪回美聯外卡第2位置。