MLB／皇家高登扛4棒還登板 貝比魯斯後第一人

皇家慘敗運動家,比分大幅落後時還推出打四棒的外野手高登登板投球,讓他成為貝比魯斯後第一人。

皇家今日主場4:19慘敗運動家,雖輸球但仍創下隊史首次單場有2名野手登板投球紀錄,其中外野手高登(Alex Gordon),不僅擔任第4棒,還在7局上後援,成1919年貝比魯斯(Babe Ruth)之後第一人。

This is literally a first. Alex Gordon comes into the game to pitch. #AlwaysRoyal pic.twitter.com/gsdTCWy74k