MLB／韋蘭德拒訪風波 媒體譴責太空人處理不當

2019-08-27 15:35 聯合新聞網 綜合報導



太空人王牌韋蘭德拒訪風波持續延燒。 美聯社 分享 facebook

太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander），上週特定指名拒絕受一名記者採訪，引起風波，多家美國媒體在事件爆發後，普遍認為太空人球團的應對方式不夠專業。

韋蘭德上週對前東家老虎完投9局吞敗績，賽後告知球隊，若《底特律自由報》記者芬尼齊出現在現場，自己就拒絕受訪。隨後太空人也同意請3名保全人員將該記者拒於門外，直到整個訪問結束才放行。

針對此風波，韋蘭德於推特上表示，自己因芬尼齊過往不道德行為才拒絕他進行聯訪，且個人以多次在賽前聯繫《底特律自由報》請求改派記者出席，然未獲答覆。《底特律自由報》官方與當事人芬尼齊，都在韋蘭德發布貼文後，譴責韋蘭德此舉違反全美棒球記者協會跟大聯盟勞資協議的規定。

事實上，這不是雙方第一次有過節。根據《底特律自由報》另一記者湯瑪斯（Chris Thomas）描述，兩人可能是在2017年就槓上，當時仍效力老虎的韋蘭德曾在一場採訪時與名人堂球星卡萊恩（Al Kaline）聊天，芬尼齊也加入兩人行列，但卻在事後公開兩人談話細節，對此韋蘭德認為談話內容是私事，一度飆罵髒話。

兩人之間的糾葛不只如此，隔年太空人摘冠，芬尼齊再度受任採訪韋蘭德，針對老虎球團誤診一事進行訪問，在該次對談後，芬尼齊曾遞名片給韋蘭德，表示新聞完稿刊登前皆可聯繫他，並要求更改。起初韋蘭德認為芬尼齊是為了騙自己電話號碼才這麼做，最後韋蘭德反悔不希望刊登報導，透過太空人公關副總告知芬尼齊不要將採訪公開。

未料芬尼齊仍發表採訪內容，讓韋蘭德必須為自己受訪時的言論向老虎道歉，而這樁事件完全斬斷韋蘭德跟芬尼齊之間的工作關係，也因此有了上週的「擋人」風波。雖然湯瑪斯認為身為同事的芬尼齊細節處理不當，但太空人不該違反規定，不讓芬尼齊與其他記者一起採訪，認為應對有失專業。

其他媒體如《NBC體育》及《The Athletic》皆有記者撰文表示贊同，認為記者與球員關係特殊，意見不合也稀鬆平常，最好化解雙方關係的方法還是私底下解決，避不見面的做法並不適當。