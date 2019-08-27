MiLB／鄧愷威1A連18局無責失 江少慶失準斷連勝

2019-08-27 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



轉隊到巨人後，旅美小將鄧愷威依舊展現宰制1A的身手，今天對上紅襪1A，先發七局無失分。 聯合報系資料照片 分享 facebook

轉隊到巨人後，旅美小將鄧愷威依舊展現宰制1A的身手，今天對上紅襪1A，先發七局無失分，被敲三安，送出九次三振、一次四壞，近三場、連續18局無責失，與隊友聯手完封，幫助球隊以7：0獲勝。

鄧愷威在今年731交易大限前，從雙城隊被換到巨人隊，原在雙城出賽九場、四勝零敗，8月起在巨人先發四場，拿下兩勝，本季在1A共六勝零敗，維持不敗之身，防禦率僅1.49。

鄧愷威主投七局有六局投出三上三下，其中兩局靠隊友雙殺幫助，最大危機是二局下在兩出局後被敲出二壘安打，形成二、三壘有人局面，但他用三振幫自己守下失分。

近三場鄧愷威的先發僅在8月16日的三局下丟掉一分非責失，因此是連續18局無責失、連15局無失分，更特別的是，從去年新人聯盟以來，共115.1局，就只在今年7月2日挨了一轟。

同樣今天先發的印地安人3A投手江少慶則是控球出狀況，對上紅人3A，2.1局投出四次保送，被敲七安，丟掉四分，球隊以0：9落敗，江少慶中止個人二連勝，吞下第九敗。

江少慶在開賽就被連敲兩支二壘安打，兩出局後又出現四壞及一壘安打，丟掉兩分，二局下則是一出局後被連敲三安，對手滾地球抓到出局，但也丟掉第三分。三局下在一出局、二壘有人時，連投三次四壞保送，奉送對手一分，也因而被換下場，幸好隊友解危，失分未再擴大。

林子偉敲1安

【中央社／台北27日電】

紅襪隊3A今天與洋基隊3A交手，林子偉先發打第6棒、守左外野，2局敲出滾地球出局，5局敲出安打，6局敲出滾地球出局，今天總計3打數敲出1支安打，賽後打擊率2成46。

兩隊9局打完4比4僵持不下，洋基隊3A在10局上半靠著3分砲超前比分，紅襪隊3A下半局追分不及，終場以4比7吞下敗仗。