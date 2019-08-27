MLB／旅美後首度對決田中 菊池雄星好興奮

2019-08-27 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



菊池(圖)與田中將上演大聯盟首度交手。 美聯社 分享 facebook

明天洋基與水手之戰，田中將大與菊池雄星同場先發，也是兩名日籍投手在大聯盟首度交手，從小就看著田中將大投球的菊池雄星，感到很興奮。

菊池雄星表示，自己無論是過去在日職時期，或是後來田中到了美職加入洋基隊，都一直在關注這位前輩，「當總教練瑟維斯（Scott Servais）告訴我要對上洋基時，我非常期待能對上這樣的隊伍，尤其是田中將大就在對面，這對我來說會是非常特別的比賽。」

田中將大在大聯盟已經兩度獲選明星賽，打過三次季後賽，菊池雄星今年才開始在大聯盟的旅程，並且表示：「他比我早來到美國，而且繳出很多好成績，所以他是我的榜樣，為了在日本的球迷，我希望在他面前投出一場好的對決，為我的球隊而戰。」

菊池雄星本季戰績5勝8敗、防禦率5.19，一度陷入連七場沒奪勝的低潮，但上一戰對藍鳥投出九局完封勝，僅被敲兩安，送出八次三振的生涯最佳表現；田中將大本季則是9勝7敗、防禦率4.68，近三戰拿下兩勝，不過上一場六局失五分，輸給運動家。

田中將大表示：「我不確定這場比賽有多不同，因為都很不一樣，無論是對上達比修有，對上前田健太，或是即將對上的菊池雄星，我認為感覺起來都有點不同。」