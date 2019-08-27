MLB／裸拍雜誌創刊11年 找上MVP葉力奇

2019-08-27 12:26 聯合新聞網 綜合報導



釀酒人葉力奇登上以運動員半裸、全裸拍攝照片為主打的《ESPN》體育專刊Body Issue封面。 截圖自@Matt Hietpas推特 分享 facebook

以運動員半裸、全裸拍攝照片為主打的《ESPN》體育專刊Body Issue，這次再度邀請多位體壇巨星加入「賣肉」行列，展現運動員的力與美，本期打頭陣的剛好是2018年國聯MVP葉力奇（Christian Yelich），還有高球世界球王凱普卡（Brooks Koepka）。

今年為Body Issue創刊第11年，預計美國時間9月4日於網路上刊登照片，9月6日將正式上架。為完成年度大刊，《ESPN》再度力邀各界體壇知名球星加入雜誌拍攝陣容，包括改披雷霆球衣的保羅（Chris Paul）、費城老鷹進攻組球員等人，其中大熱門則是葉力奇、凱普卡兩人。

🚨 Just Announced 🚨



Athlete roster for ESPN The Magazine's 11th annual BODY Issue



🗓 Sept. 4 | Photo gallery on https://t.co/fzG5YKuZoI



🗓 Sept. 6 | Issue available on newsstands



More: https://t.co/TpMlrhLSiC pic.twitter.com/CurZnoEbgN — ESPN PR (@ESPNPR) August 26, 2019

進行人生第一次裸拍，葉力奇於今日下午採訪時表示：「他們做了些滿酷的事，拍攝過程很愉快。他們當初問我要不要拍，我考慮了一陣子，還跟朋友討論了一下，最後決定答應他們，我也很開心能有這個經驗。」

釀酒人葉力奇全裸拍攝體育雜誌封面。 歐新社 分享 facebook

而被問到答應拍攝的原因，葉力奇回答：「在我現在的人生階段，我覺得這是一件我想去做的事情。其實我沒有真得很擔心「裸體」這件事。拍攝過程很自在，工作人員也都非常專業。」

上回拍攝《ESPN》體育專刊Body Issue的大聯盟球員，是已退役的「小王子」費爾德(Prince Fielder)，他是在2014年登上封面，經過5年後大聯盟又有葉力奇接棒。