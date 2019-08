MLB／裸拍雜誌創刊11年 找上MVP葉力奇

釀酒人葉力奇登上以運動員半裸、全裸拍攝照片為主打的《ESPN》體育專刊Body Issue封面。 截圖自@Matt Hietpas推特 分享 facebook

以運動員半裸、全裸拍攝照片為主打的《ESPN》體育專刊Body Issue,這次再度邀請多位體壇巨星加入「賣肉」行列,展現運動員的力與美,本期打頭陣的剛好是2018年國聯MVP葉力奇(Christian Yelich),還有高球世界球王凱普卡(Brooks Koepka)。

今年為Body Issue創刊第11年,預計美國時間9月4日於網路上刊登照片,9月6日將正式上架。為完成年度大刊,《ESPN》再度力邀各界體壇知名球星加入雜誌拍攝陣容,包括改披雷霆球衣的保羅(Chris Paul)、費城老鷹進攻組球員等人,其中大熱門則是葉力奇、凱普卡兩人。

🚨 Just Announced 🚨



Athlete roster for ESPN The Magazine's 11th annual BODY Issue



🗓 Sept. 4 | Photo gallery on https://t.co/fzG5YKuZoI



🗓 Sept. 6 | Issue available on newsstands



More: https://t.co/TpMlrhLSiC pic.twitter.com/CurZnoEbgN