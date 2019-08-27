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MLB／搭球隊專機初體驗 張育成卡位明年趁現在

2019-08-27 10:49聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

張育成今天透過臉書與球迷分享第一次搭私人飛機前往客場的心得。 美聯社
張育成今天透過臉書與球迷分享第一次搭私人飛機前往客場的心得。 美聯社
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昨天再度升上大聯盟的張育成，今天就隨隊搭乘專機前往底特律展開作客之旅。 圖/...
昨天再度升上大聯盟的張育成，今天就隨隊搭乘專機前往底特律展開作客之旅。 圖/取自張育成臉書粉絲團
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印地安人隊今天休兵，台灣好手張育成趁著空檔剪了頭髮，並跟隊友一起搭乘私人飛機前往底特律，備戰明天開始與老虎隊的三場系列賽，在拉米瑞茲（Jose Ramirez）缺席的期間，張育成與弗里曼（Mike Freeman）是三壘手的主要遞補人選。

張育成今天透過臉書與球迷分享第一次搭球團專機前往客場的心得，看到不少球員都將車子直接開進機場，轉搭私人飛機；而剛上大聯盟的張育成自然要提供菜鳥的勞力，與另一位投手合力搬運球隊啤酒箱，從克里夫蘭開車到底特律也不過2、3小時，也難怪搭飛機的張育成覺得才剛起飛就降落，目前也已抵達飯店準備明天的比賽。

拉米瑞茲因揮棒用力過猛，導致右手鈎狀骨骨折，今天前往紐約動刀，手術順利結束，不過得多久才能回到球場仍有待評估，例行賽剩下約一個月，被問到會不會希望趁這個機會好好表現，爭取明年卡位大聯盟，張育成說：「希望如此囉。」

張育成昨天是本季第二度升上大聯盟就有好的成績單，三打數兩安打、兩得分，包括一支差點出牆的三壘安打，首安、首得分、首保送都出爐。

不過總教練法蘭柯納（Terry Francona）也點出，張育成今年在小聯盟的表現大起大落，但如果他正在狀態中，表現令人印象深刻。

張育成是印地安人本季第七位從小聯盟拉上支援的球員，普里塞克（Zach Plesac）、莫卡多（Oscar Mercado）及瑟瓦雷（Aaron Civale）都繳出好成績，就看張育成能否成為下一個亮眼新秀。

張育成拉米瑞茲大聯盟

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