MLB／槍傷後首度照片亮相 歐提茲找偵探查真相

2019-08-27 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



紅襪球星「老爹」歐提茲遭受槍擊後首度向外界分享個人照片。圖／取自歐提茲IG 分享 facebook

紅襪球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）自從遭受槍擊後就一直未公開露面，昨天首度向外界分享個人照片，看起來精神煥發，而他也決心要調查槍擊案真相，聘請前波士頓警察局長組成調查團隊。

歐提茲在受傷後雖有透過個人Instagram發布照片，但昨天是首度露面，放上與18歲女兒艾力克斯（Alex Ortiz）的合照，分享將她送去大學就讀的心情，也鼓勵女兒要成就不凡，必須每天拿出最好表現。

歐提茲是在6月10日於家鄉多明尼加的酒吧遭人從背後槍擊，在當地接受緊急治療後，搭乘紅襪隊安排的專機回到波士頓進行後續醫療，並在7月底出院；不過這段期間，無論多明尼加或是美國警方都還沒跟他聯絡。

歐提茲的發言人貝爾林（Joe Baerlein）表示：「他真的很想知道到底發生什麼事。」也因此歐提茲決定聘請戴維斯（Ed Davis）所經營的公司調查事件真相，戴維斯在2006年到2013年擔任波士頓警察局長，主掌過波士頓馬拉松爆炸案調查。

貝爾林表示，歐提茲很關心政府及警方的調查進度，「他不是要質疑他們認錯人的說法，不過隨著新的證據出爐，關於歐提茲為什麼被槍擊，也可能會有描繪出其他的結論。」

多明尼加警方則堅持原有理論，槍手是受僱攻擊歐提茲身旁的友人，但因認錯人而打到歐提茲，並認為歐提茲的團隊雖然想找出不同原因，但都未經證實，「歐提茲是在不對的時間，到了不對的地點。」