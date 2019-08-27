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MLB／哈波初為人父 開玩笑要兒子打曲棍球

2019-08-27 09:29聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

請玩陪產假後，哈波重回費城人打線。 美聯社
請玩陪產假後，哈波重回費城人打線。 美聯社
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請完三天產假，哈波（Bryce Harper）今天重回費城人隊先發打線，也帶回兒子順利出生的好消息，這是他與太太凱拉（Kayla Harper）的第一個小孩。

哈波表示：「大家都很健康，這是最重要的，不過我現在可以很酷地說，我是父親了，一切來得很快，最高興的還是她很健康，小孩也很健康，這最重要。」

哈波是在22日對紅襪之戰結束後就飛回老家拉斯維加斯陪伴妻子，小孩則在隔天順利出生，哈波也在個人Instagram上宣布，兒子的名字是克魯·阿倫·哈波（Krew Aron Harper）。

哈波表示：「大家都跟我說恭喜，球隊的大家也都在隔天傳訊及給我，我也回給他們照片還有小孩的姓名、體重等等，能夠在這樣的一支球隊真的很棒。」

哈波缺席前的成績是打擊率2成54、27轟、92打點，近17場比賽敲出9轟、20打點，而費城人在他缺席的三場對馬林魚比賽中，輸了兩場，距離國聯第二張外卡已落後小熊1.5場勝差。

哈波表示：「離開球隊三天，你會想念這些隊友，想念離開的球場，我很開心今天能夠歸隊。」至於被問到兒子會不會成為五拍子球員，哈波開玩笑說：「我希望他拿起曲棍球棍，看著他成長就很棒了，無論未來要打棒球還是做什麼，我只希望他開心、健康。」

哈波費城人小熊

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