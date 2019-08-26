親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

川普：北京致電華府盼重啟貿易談判 美股期指翻紅

運動筆記改變我的生活陽明山大縱走trail run
健行筆記迷途不怕 | maps.me讓我放心遨遊山林。東北角｜鼻頭角稜谷步道-美景無限行走容易的環海步道！
NBA多倫多暴龍三大好球 (2018-19賽季)洛杉磯湖人五大助攻 (2018-19賽季)

MLB／張育成臨危受命搶眼 日媒下標印人救世主

2019-08-26 15:58聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

日媒也注意到張育成(中)，形容臨危受命的他是印地安人救世主。 路透社
日媒也注意到張育成(中)，形容臨危受命的他是印地安人救世主。 路透社
分享

張育成今天重返大聯盟印地安人隊，立即進帳生涯首支安打、長打和得分，攻守兩端都有亮麗表現，連日媒都注意到這位來自台灣的小將，「Baseball Channel」甚至下標題，形容臨危受命的張育成是印地安人救世主。

當家三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）右手腕骨折即將進行手術，目前暫時被放在十天受傷名單，張育成緊急從3A被叫上大聯盟頂替空缺；今天印地安人和皇家之戰以8：9延長十局惜敗，張育成以先發三壘手、第七棒出征，三打數兩安打，有一支是直擊全壘打牆的三壘安打，另有一保送上壘，並跑回兩分，守備時也有一記漂亮的界外長傳一壘助殺，亮眼表現吸引各界目光。

日本媒體「Baseball Channel」也介紹這位來自台灣的大聯盟新秀，標題寫著，「台灣出身、24歲的張育成不只生涯首安，還有三壘安打，在拉米瑞茲缺席的印地安人成救世主。」

「Baseball Channel」內文同時提及，張育成2017年在2A繳出24轟的突破性成績，今年6月曾短暫上過大聯盟，今年在3A則是68場出賽，2成53打擊率、九轟和39分打點，為印地安人農場第11號新秀。

另外，新聞中也寫道，張育成原本主守游擊，不過印地安人球星林多（Francisco Lindor）長期站穩游擊防區，這次因拉米瑞茲成傷兵，才以三壘手身分支援。

張育成印地安人拉米瑞茲

相關新聞

MLB／三壘安只花3場 張育成隊史29年來首人

2019-08-26 10:50

超級工具人能者多勞 馬提、勒梅休展現無比價值

2019-08-26 07:00

MLB／賈吉兌現承諾開轟 杰曼壓克蕭續居勝投王

2019-08-26 10:29

MLB／8/26戰績表 洋基擊退道奇克蕭贏得系列賽

2019-08-26 15:06

MLB／圈粉大都會球迷被拒 唐納森用雙響砲回應

2019-08-26 11:58

MLB／張育成攻守兼具 綽號球衣登官網IG

2019-08-26 10:37

MLB／波奇生涯4千場執教 邦賈納虧：你很老

2019-08-26 08:50

MLB／張育成即刻支援 教頭法蘭柯納給好評

2019-08-26 07:48

MLB／57天練功 張育成首安、得分、三壘打出爐

2019-08-26 07:47

MLB／張育成重返大聯盟 生涯首安及長打開張

2019-08-26 04:48

MLB／洋基、道奇10月爭霸？紐郵：史詩對決

2019-08-25 19:49

MLB／8/25戰績表 大谷百安惜天使不敵太空人

2019-08-25 14:58

MLB／球員周球衣黑白配 外媒砲轟、球迷負評多

2019-08-25 14:50

MiLB／林子偉連2天開砲 本季第四轟出爐

2019-08-25 12:45

MLB／大都會遭勇士逆轉 阿隆索41轟成空響

2019-08-25 12:08

MLB／「功夫熊貓」開TJ 山多瓦本季報銷

2019-08-25 11:39

MLB／57歲克萊門斯寶刀未老 賞大學球員3K

2019-08-25 11:04

MLB／唯一連5場8K無保送 達比修：我是藝術家

2019-08-25 10:22

MLB／張育成臨時退場 外媒傳升大聯盟

2019-08-25 09:38

MLB／大谷達陣單季百安 拚跑二壘卻被觸殺

2019-08-25 09:06

MLB／近兩戰狂掉分 道奇考慮讓柳賢振輪休

2019-08-25 08:49

MLB／洋基開轟平單月紀錄 道奇牛棚守住勝利

2019-08-25 08:14

MLB／讚大谷打擊媲美楚奧特 柯爾：無法想像

2019-08-25 08:13

選球超齡+穩定性破表 索托是最強年輕打者

2019-08-23 07:00

野手登板創新高 「假二刀流」對球賽真的好嗎？

2019-08-23 07:00

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

改造完成體越老越強 韋蘭德躋身最偉大投手

2019-08-20 07:00

陳偉殷8月雖挨5轟 曲球已見成效

2019-08-19 07:00

老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

2019-08-16 07:00

優化配球+精煉滑球 克蕭壓制力再攀高峰

2019-08-16 07:00

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

組大團開速成班成效奇差 培養新人打者才是王道

2019-08-12 07:00

洋基今年韌性超強 總管凱許曼居功厥偉

2019-08-09 07:00

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00
看更多

熱門文章

桌球／18歲林昀儒捷克封王 對手：他是未來之星

2019-08-26 10:07

MLB／張育成重返大聯盟 生涯首安及長打開張

2019-08-26 04:48

中職／伍鐸非勝投王失業最慘 多名洋投未續約

2019-08-25 17:16

桌球／林昀儒捷克奪冠 ITTF官網稱「是真貨」

2019-08-26 11:12

MLB／三壘安只花3場 張育成隊史29年來首人

2019-08-26 10:50

MLB／張育成即刻支援 教頭法蘭柯納給好評

2019-08-26 07:48

中職／鄭凱文雙10只失1分 50萬月薪物超所值

2019-08-26 07:00

NBA／三年5250萬美元 勒佛特續約籃網

2019-08-26 13:17

日職／史上最強游擊手 坂本勇人30歲就卡好位

2019-08-26 07:00

世籃賽／讚庫茲瑪表現 波總：少了他很可惜

2019-08-26 09:50

桌球／拍落德國前球王 林昀儒晉捷克賽男單決賽

2019-08-25 17:14

MLB／洋基、道奇10月爭霸？紐郵：史詩對決

2019-08-25 19:49

桌球／「冷面」林昀儒 奪冠不改省話本色

2019-08-25 23:59

世羽賽／辛德胡擺脫老二命 奧原希望被打爆落淚

2019-08-25 22:17

林燈盃籃賽／西進首度返台 「紅猴」帶隊感受快速球風

2019-08-25 20:46

MLB／57天練功 張育成首安、得分、三壘打出爐

2019-08-26 07:47

NBA／快艇太強成箭靶 瑞佛斯：是好事

2019-08-26 10:25

MLB／賈吉兌現承諾開轟 杰曼壓克蕭續居勝投王

2019-08-26 10:29

U18台美交流賽／飆速150公里 陳柏毓笑說亢奮

2019-08-25 19:18

U15亞青少棒／冠軍戰因雨裁定 中華隊惜獲亞軍

2019-08-25 23:26

超級工具人能者多勞 馬提、勒梅休展現無比價值

2019-08-26 07:00

世籃賽／列強戰力接近 小加索：美國隊天賦依舊

2019-08-26 14:15

林燈盃籃賽／後喬楚瑜時期 光復長人磨練中

2019-08-25 18:00

MLB／張育成攻守兼具 綽號球衣登官網IG

2019-08-26 10:37

美網／首日小威、莎娃大戰 費德勒壓軸場

2019-08-25 23:41

柔道世錦賽／楊勇緯扳倒世界第一：不可思議

2019-08-26 09:25

中職／猿象戰打得膠著 洪總：連我都冒汗了

2019-08-25 23:42

U18台美交流賽／挨火球砸頭 何恆佑無礙報平安

2019-08-25 17:05

U18台美交流賽／中華隊跟上速球了 教頭滿意

2019-08-25 23:51

U18世青賽／火球男、二刀流 中華投手菜色豪華

2019-08-25 23:48

NBA／雷納德「省話一哥」 瑞佛斯：我想起賈奈特

2019-08-26 13:45

MLB／圈粉大都會球迷被拒 唐納森用雙響砲回應

2019-08-26 11:58

中職／八月感覺特別好 蘇智傑全壘打趕進度

2019-08-25 23:40

U18台美交流賽／中華隊3：6不敵美國 吞2連敗

2019-08-25 17:46

湖南女子田徑隊性別惹質疑 網友：聽聲音更man

2019-08-26 15:48

MLB／波奇生涯4千場執教 邦賈納虧：你很老

2019-08-26 08:50

中職／蘇智傑8月狂熱 雙響砲、3響砲統統來

2019-08-25 20:57

U15亞青少棒／因雨裁定日本冠軍 中華林孟佶奪2大獎

2019-08-26 10:51

中職／蘇智傑雙響砲KO悍將 22轟躍居第3

2019-08-25 20:15

中職／陳晨威雙安建功 猿隊2：1勝兄弟止敗

2019-08-25 21:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top