MLB／張育成臨危受命搶眼 日媒下標印人救世主

2019-08-26 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



日媒也注意到張育成(中)，形容臨危受命的他是印地安人救世主。 路透社 分享 facebook

張育成今天重返大聯盟印地安人隊，立即進帳生涯首支安打、長打和得分，攻守兩端都有亮麗表現，連日媒都注意到這位來自台灣的小將，「Baseball Channel」甚至下標題，形容臨危受命的張育成是印地安人救世主。

當家三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）右手腕骨折即將進行手術，目前暫時被放在十天受傷名單，張育成緊急從3A被叫上大聯盟頂替空缺；今天印地安人和皇家之戰以8：9延長十局惜敗，張育成以先發三壘手、第七棒出征，三打數兩安打，有一支是直擊全壘打牆的三壘安打，另有一保送上壘，並跑回兩分，守備時也有一記漂亮的界外長傳一壘助殺，亮眼表現吸引各界目光。

日本媒體「Baseball Channel」也介紹這位來自台灣的大聯盟新秀，標題寫著，「台灣出身、24歲的張育成不只生涯首安，還有三壘安打，在拉米瑞茲缺席的印地安人成救世主。」

「Baseball Channel」內文同時提及，張育成2017年在2A繳出24轟的突破性成績，今年6月曾短暫上過大聯盟，今年在3A則是68場出賽，2成53打擊率、九轟和39分打點，為印地安人農場第11號新秀。

另外，新聞中也寫道，張育成原本主守游擊，不過印地安人球星林多（Francisco Lindor）長期站穩游擊防區，這次因拉米瑞茲成傷兵，才以三壘手身分支援。