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MLB／圈粉大都會球迷被拒 唐納森用雙響砲回應

2019-08-26 11:58聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

勇士唐納森單場轟出兩發陽春砲，本季全壘打數推進到32轟，外界認為他也應進入MVP...
勇士唐納森單場轟出兩發陽春砲，本季全壘打數推進到32轟，外界認為他也應進入MVP候選名單。 美聯社
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凱柯（Dallas Keuchel）投出本季最佳的七局無失分表現，加上唐納森（Josh Donaldson）單場轟出兩發陽春砲，勇士以2：1擊敗大都會完成橫掃，也將連勝延續到八場。

凱柯今天面對26人次，其中16次在第一球都搶下好球，總計111球有68顆好球，七局無失分、被敲四安，送出七次三振、三次四壞球的成績，幫他連續兩場拿下勝投，防禦率也從4.39下降到3.78。

唐納森提供火力支援，二局上敲出右外野全壘打、七局上中外野全壘打，成為贏球關鍵，個人本季全壘打數推進到32轟，其中有9轟是大都會投手貢獻，也讓他進入MVP候選名單。

唐納森除了靠成績獲得外界青睞，到客場也不忘圈粉，二局上場打擊前，他拿著球棒希望本壘後方的大都會球迷碰一下，給他好運，結果球迷說：「我只會祝福你壞運。」

唐納森不靠好運照樣開轟，回到本壘後還想跟同個球迷擊掌，再度被拒絕，但他未因此放棄，加碼送上簽名球棒，上面寫著：「給我最忠實的粉絲。」

唐納森表示：「我想這是大聯盟球員該做的，我喜歡跟球迷互動，無論是主場、客場，但在客場特別好玩，因為他們都不希望你打太好。」

大都會

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