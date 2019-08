MLB／圈粉大都會球迷被拒 唐納森用雙響砲回應

勇士唐納森單場轟出兩發陽春砲,本季全壘打數推進到32轟,外界認為他也應進入MVP候選名單。 美聯社 分享 facebook

凱柯(Dallas Keuchel)投出本季最佳的七局無失分表現,加上唐納森(Josh Donaldson)單場轟出兩發陽春砲,勇士以2:1擊敗大都會完成橫掃,也將連勝延續到八場。

凱柯今天面對26人次,其中16次在第一球都搶下好球,總計111球有68顆好球,七局無失分、被敲四安,送出七次三振、三次四壞球的成績,幫他連續兩場拿下勝投,防禦率也從4.39下降到3.78。

唐納森提供火力支援,二局上敲出右外野全壘打、七局上中外野全壘打,成為贏球關鍵,個人本季全壘打數推進到32轟,其中有9轟是大都會投手貢獻,也讓他進入MVP候選名單。

唐納森除了靠成績獲得外界青睞,到客場也不忘圈粉,二局上場打擊前,他拿著球棒希望本壘後方的大都會球迷碰一下,給他好運,結果球迷說:「我只會祝福你壞運。」

唐納森不靠好運照樣開轟,回到本壘後還想跟同個球迷擊掌,再度被拒絕,但他未因此放棄,加碼送上簽名球棒,上面寫著:「給我最忠實的粉絲。」

唐納森表示:「我想這是大聯盟球員該做的,我喜歡跟球迷互動,無論是主場、客場,但在客場特別好玩,因為他們都不希望你打太好。」

.@BringerOfRain20 gave an autographed bat to a Mets fan near the on-deck circle. @KelsWingert explains why: pic.twitter.com/SQU3kJxGS5