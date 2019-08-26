MLB／三壘安只花3場 張育成隊史29年來首人

2019-08-26 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



張育成在大聯盟生涯的第三場比賽就敲出三壘安打，是印第安人隊史自1990年沃德（Turner Ward）之後的第一人。 美聯社 分享 facebook

台灣好手張育成今天在七局下敲出深遠飛球，擊中中外野偏左加高的全壘打牆，同樣高度往右幾公尺就是全壘打，不過他也靠著這支長打跑上三壘，締造印地安人隊史近29年的新紀錄。

張育成因為三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）手腕受傷，緊急從3A上來大聯盟遞補，第一戰就擔任先發第七棒、三壘手，從首打席保送上壘、第二打席敲出生涯首安，全場觀眾都不斷歡呼著他的登錄名「育」。

「育」的歡呼聲在第七局變得更響亮，張育成從投手巴洛（Scott Barlow）手中敲出深遠飛球，一口氣跑上三壘，在大聯盟生涯的第三場比賽就敲出三壘安打，是印第安人隊史自1990年沃德（Turner Ward）之後的第一人。

張育成的表現不僅贏得球迷的心，連隊友也稱讚，先發投手畢柏（Shane Bieber）小聯盟時期與張育成同隊，他表示：「我想他會保持冷靜，其實他就是這樣的人，非常謙遜，而且做好工作，不會給自己太多壓力，大家今天也看到了，他升上大聯盟立刻就有貢獻，只是做自己而已，他打的是『張氏棒球』，而且做得很好。」

張育成三打數兩安打、兩得分、一保送，畢柏認為拉米瑞茲的缺席固然對球隊傷害很大，但也會有其他人跳出來，「張育成很漂亮的填補空缺，敲出他的首安、首支三壘安打，在三壘還有幾次美技守備。」