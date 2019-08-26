MLB／賈吉兌現承諾開轟 杰曼壓克蕭續居勝投王

2019-08-26 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洋基強打賈吉（Aaron Judge）兌現與老球迷的承諾，三局上對克蕭敲出陽春砲。 美聯社 分享 facebook

洋基強打賈吉（Aaron Judge）兌現與老球迷的承諾，三局上敲出陽春砲，幫助洋基取得領先，最終也以5：1擊敗道奇，在這場被喻為世界大賽前哨戰的系列賽中，取得2勝1敗。

賽前練習時，賈吉與場邊一名坐著輪椅的老先生閒聊，老球迷向賈吉說：「我不知道什麼時候還會再來球場。」賈吉離開前表示：「我會為你打一支全壘打。」

勒梅休（DJ LeMahieu）擊出首局首打席的陽春砲，幫洋基取得領先，也是洋基8月的第59轟，超越1987年金鶯與1999年水手，締造大聯盟單月最多轟新紀錄。

道奇在一局下第一個上場打擊的彼德森（Joc Pederson）也敲出陽春砲追平，是最初卻也是最後的得分，全隊雖從杰曼（Domingo German）敲出五安，僅拿下這一分，杰曼六局送出五次三振、兩次四壞保送，拿下第17勝，續居大聯盟勝投王。

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三局上賈吉從克蕭（Clayton Kershaw）手中敲出中右外野全壘打，打破平手僵局，也是個人本季第16轟，距離生涯百轟只差一支。

葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）在第一局被觸身球擊中右肩，第三局開始替補的福特（Mike Ford）在六局上開轟、八局上敲二壘安打，各帶有一分打點，幫助洋基擴大領先。

道奇先發投手克蕭投七局失三分的優質先發，還送出本季新高的12次三振，卻吞下第三敗，招牌的曲球今天被勒梅休、賈吉敲出全壘打，僅是生涯第二次曲球在同場被敲兩轟。