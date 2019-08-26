MLB／波奇生涯4千場執教 邦賈納虧：你很老

2019-08-26 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



巨人今天對運動家一戰，是老教頭波奇生涯執教第4000場里程碑。 美聯社 分享 facebook

巨人招牌球星邦賈納（Madison Bumgarner）今天一早衝進總教練波奇（Bruce Bochy）辦公室，告訴他有一項紀錄就快達成，今天對運動家一戰是波奇生涯執教第4000場，邦賈納對著他說：「你知道嗎？你真的很老。」

剛滿64歲的波奇在教士執教12年、巨人至今第13年，近年大聯盟教頭頻頻換血，波奇還能守住崗位確實不容易，而生涯能夠達成4000場執教里程碑的總教練，波奇是第八人，前面七人都已加入名人堂。

波奇也認為自己的執教生涯確實長壽，「我很幸運能有人在旁支持我，4000場真的是很多比賽，我從沒想過這件事，現在回頭看看，好像一下就飛逝了，老實說，現在也是。」

只是波奇在今年開季前已向全隊宣布，今年球季結束就要退休。他在大聯盟教頭生涯已累積1991勝2009敗，勝率為4成97。

總教練生涯的第4000場比賽，巨人球員沒讓他漏氣，隆戈利亞（Evan Longoria）在七局上的兩分打點一壘安打，幫助球隊以5：4擊敗運動家，而隆戈利亞在第三局的追平陽春砲，也幫自己達成生涯第1000打點里程碑。

波奇認為能夠執教到4000場，最主要還是感謝球員，「他們才是工作的重點，球員比你想像的重要，一開始執教時，你會想說我可以做些巨大的影響，不過最終還是球員才能決定比賽，他們應該獲得讚賞。」