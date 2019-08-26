親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

到職不到半年…豪雨災害頻傳 仁愛公所建設課長疑救災過勞猝死

巴西總統甩鍋NGO 亞馬遜雨林野火失控 是天災是人禍？

運動筆記【跑步人小辭典】運筆說文解字－燒襠波士頓馬拉松十年之約（3/10）
健行筆記迷途不怕 | maps.me讓我放心遨遊山林。東北角｜鼻頭角稜谷步道-美景無限行走容易的環海步道！
NBA洛杉磯湖人五大助攻 (2018-19賽季)洛杉磯湖人三大好球 (2018-19賽季)

MLB／波奇生涯4千場執教 邦賈納虧：你很老

2019-08-26 08:50聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

巨人今天對運動家一戰，是老教頭波奇生涯執教第4000場里程碑。 美聯社
巨人今天對運動家一戰，是老教頭波奇生涯執教第4000場里程碑。 美聯社
分享

巨人招牌球星邦賈納（Madison Bumgarner）今天一早衝進總教練波奇（Bruce Bochy）辦公室，告訴他有一項紀錄就快達成，今天對運動家一戰是波奇生涯執教第4000場，邦賈納對著他說：「你知道嗎？你真的很老。」

剛滿64歲的波奇在教士執教12年、巨人至今第13年，近年大聯盟教頭頻頻換血，波奇還能守住崗位確實不容易，而生涯能夠達成4000場執教里程碑的總教練，波奇是第八人，前面七人都已加入名人堂。

波奇也認為自己的執教生涯確實長壽，「我很幸運能有人在旁支持我，4000場真的是很多比賽，我從沒想過這件事，現在回頭看看，好像一下就飛逝了，老實說，現在也是。」

只是波奇在今年開季前已向全隊宣布，今年球季結束就要退休。他在大聯盟教頭生涯已累積1991勝2009敗，勝率為4成97。

總教練生涯的第4000場比賽，巨人球員沒讓他漏氣，隆戈利亞（Evan Longoria）在七局上的兩分打點一壘安打，幫助球隊以5：4擊敗運動家，而隆戈利亞在第三局的追平陽春砲，也幫自己達成生涯第1000打點里程碑。

波奇認為能夠執教到4000場，最主要還是感謝球員，「他們才是工作的重點，球員比你想像的重要，一開始執教時，你會想說我可以做些巨大的影響，不過最終還是球員才能決定比賽，他們應該獲得讚賞。」

巨人運動家隆戈利亞

相關新聞

MLB／57天練功 張育成首安、得分、三壘打出爐

2019-08-26 07:47

MLB／張育成即刻支援 教頭法蘭柯納給好評

2019-08-26 07:48

超級工具人能者多勞 馬提、勒梅休展現無比價值

2019-08-26 07:00

MLB／洋基、道奇10月爭霸？紐郵：史詩對決

2019-08-25 19:49

MLB／張育成重返大聯盟 生涯首安及長打開張

2019-08-25 22:48

MLB／8/25戰績表 大谷百安惜天使不敵太空人

2019-08-25 14:58

MLB／球員周球衣黑白配 外媒砲轟、球迷負評多

2019-08-25 14:50

MiLB／林子偉連2天開砲 本季第四轟出爐

2019-08-25 12:45

MLB／大都會遭勇士逆轉 阿隆索41轟成空響

2019-08-25 12:08

MLB／「功夫熊貓」開TJ 山多瓦本季報銷

2019-08-25 11:39

MLB／57歲克萊門斯寶刀未老 賞大學球員3K

2019-08-25 11:04

MLB／唯一連5場8K無保送 達比修：我是藝術家

2019-08-25 10:22

MLB／張育成臨時退場 外媒傳升大聯盟

2019-08-25 09:38

MLB／大谷達陣單季百安 拚跑二壘卻被觸殺

2019-08-25 09:06

MLB／近兩戰狂掉分 道奇考慮讓柳賢振輪休

2019-08-25 08:49

MLB／洋基開轟平單月紀錄 道奇牛棚守住勝利

2019-08-25 08:14

MLB／讚大谷打擊媲美楚奧特 柯爾：無法想像

2019-08-25 08:13

MLB／22歲前30轟30盜球季 亞古納史上第二人

2019-08-24 11:51

MLB／太空人火力支援 葛蘭基轉隊4連勝

2019-08-24 11:37

MiLB／張育成本季首度雙響 林子偉第三轟出爐

2019-08-24 10:36

選球超齡+穩定性破表 索托是最強年輕打者

2019-08-23 07:00

野手登板創新高 「假二刀流」對球賽真的好嗎？

2019-08-23 07:00

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

改造完成體越老越強 韋蘭德躋身最偉大投手

2019-08-20 07:00

陳偉殷8月雖挨5轟 曲球已見成效

2019-08-19 07:00

老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

2019-08-16 07:00

優化配球+精煉滑球 克蕭壓制力再攀高峰

2019-08-16 07:00

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

組大團開速成班成效奇差 培養新人打者才是王道

2019-08-12 07:00

洋基今年韌性超強 總管凱許曼居功厥偉

2019-08-09 07:00

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00

從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

2019-07-31 07:00

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00
看更多

熱門文章

NBA／哈沃德如願重返湖人 新助教基德推了一把

2019-08-25 11:06

世籃賽／資格不符規定 克拉克森無緣替菲國出征

2019-08-25 13:00

NBA／向眾傳奇球星看齊 哈登創單腳後撤步3分

2019-08-25 15:01

桌球／18歲林昀儒捷克封王 對手：他是未來之星

2019-08-26 10:07

林燈盃籃賽／信念不再 后綜教頭執教告別戰

2019-08-25 15:45

NBA／為巴特勒找搭檔 熱火允諾引進頂尖球星

2019-08-25 18:25

MLB／張育成重返大聯盟 生涯首安及長打開張

2019-08-25 22:48

NBA／湖人前防護員出書 從布萊恩學到寶貴一課

2019-08-25 14:15

中職／伍鐸非勝投王失業最慘 多名洋投未續約

2019-08-25 17:16

中職／悍將確定留用班華德 去年勝投王伍鐸再見

2019-08-25 15:28

NBA／哈瑞爾復興球鞋品牌 聯手賈奈特與華勒斯

2019-08-25 14:00

U18台美交流賽／150KM頭部觸身 何恆佑送醫

2019-08-25 15:23

MLB／球員周球衣黑白配 外媒砲轟、球迷負評多

2019-08-25 14:50

桌球／拍落德國前球王 林昀儒晉捷克賽男單決賽

2019-08-25 17:14

世籃賽／在家鄉扳倒美國 伯加特盼啟發澳洲NBA夢

2019-08-25 12:00

MiLB／林子偉連2天開砲 本季第四轟出爐

2019-08-25 12:45

世籃賽／美男籃13年首敗 米契爾：輸球學到更多

2019-08-25 10:15

MLB／57歲克萊門斯寶刀未老 賞大學球員3K

2019-08-25 11:04

世籃賽／安戴托昆波全能秀 希臘熱身賽輕取約旦

2019-08-25 11:30

MLB／洋基、道奇10月爭霸？紐郵：史詩對決

2019-08-25 19:49

林燈盃籃賽／西進首度返台 「紅猴」帶隊感受快速球風

2019-08-25 20:46

世羽賽／辛德胡擺脫老二命 奧原希望被打爆落淚

2019-08-25 22:17

中職／鄭凱文雙10只失1分 50萬月薪物超所值

2019-08-26 07:00

MLB／張育成即刻支援 教頭法蘭柯納給好評

2019-08-26 07:48

NBA／盼孩子走出戶外 哈登捐24萬翻新球場

2019-08-25 12:48

NBA／為自閉症兒投入行善 英格斯設「感官室」

2019-08-25 13:40

日職／史上最強游擊手 坂本勇人30歲就卡好位

2019-08-26 07:00

桌球／「冷面」林昀儒 奪冠不改省話本色

2019-08-25 23:59

U18台美交流賽／飆速150公里 陳柏毓笑說亢奮

2019-08-25 19:18

MLB／唯一連5場8K無保送 達比修：我是藝術家

2019-08-25 10:22

MLB／57天練功 張育成首安、得分、三壘打出爐

2019-08-26 07:47

U15亞青少棒／冠軍戰因雨裁定 中華隊獲亞軍無緣第7冠

2019-08-25 23:26

林燈盃籃賽／後喬楚瑜時期 光復長人磨練中

2019-08-25 18:00

U18台美交流賽／挨火球砸頭 何恆佑無礙報平安

2019-08-25 17:05

世籃賽／戈貝爾、迪克洛領軍 法國熱身賽逆轉紐西蘭

2019-08-25 13:20

日職／火腿主砲中田翔歸隊 王柏融連兩戰未先發

2019-08-25 12:45

PGA／雷擊球場6人受傷 巡迴錦標賽第3輪暫停

2019-08-25 11:45

U18台美交流賽／旅美前震撼教育 鄭宗哲被快腿嚇到

2019-08-25 15:57

超級工具人能者多勞 馬提、勒梅休展現無比價值

2019-08-26 07:00

美網／費德勒放下溫網失利 陪孩子露營備戰

2019-08-25 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top