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MLB／張育成攻守兼具 綽號球衣登官網IG

2019-08-26 10:37中央社 洛杉磯25日專電

張育成繡上了主題日的綽號YOU（你），照片登上了大聯盟媒體Cut4的Instag...
張育成繡上了主題日的綽號YOU（你），照片登上了大聯盟媒體Cut4的Instagram帳號。 截圖自MLB Cut4 IG
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台灣棒球好手張育成今天升上美國職棒大聯盟，隨即在球場上大放異彩，不但敲出個人生涯首支安打，追加三壘安打、上演守備美技，連球衣上的綽號也成焦點。

「值得紀念的一天！」效力美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊的張育成賽後在社群媒體寫下首安感言。24歲的張育成今天擔任先發第7棒、三壘手，在旅美第6年敲出大聯盟首安。

適逢大聯盟年度的球員週，主場球隊身穿全黑球衣，張育成背號2號，球衣上的名字一改正式註冊的Chang，而繡上了主題日的綽號YOU（你），照片登上了大聯盟媒體Cut4的Instagram帳號。

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張育成這場比賽大放異彩，3局獲四壞保送上壘後，下一棒普拉維基（Kevin Plawecki）全壘打護送下，回到本壘得分。這是張育成大聯盟生涯第一次踏上本壘板的得分紀錄。

張育成4局下再度上場，相中皇家左投斯高格倫（Eric Skoglund）第一球，把這顆中間偏高的140公里快速球，敲成左外野滾地一壘安打，締造大聯盟生涯首安。

張育成大聯盟首安出爐，全場球迷、主播都喊他的綽號You，球隊並把這顆球留下來保管，要給張育成留念。

生涯首次得分、安打出爐後，張育成在球隊2比3落後下建功，7局下敲出中外野方向又高又遠的長打，這球直接打在全壘打牆上，差一點就成全壘打。而張育成一路狂奔，站上三壘，個人生涯的首支三壘安打出爐。

張育成的三壘安打頗有價值，隨後在隊友的護送下，這場比賽第二度回到本壘，攻下追平分。他除了打擊表現3打數2安打、2得分外加1次四壞保送，守備上也演出高難度動作。

5局上張育成攔下一記靠近三壘的強勁滾地球，從邊線位置一邊跑動一邊轉身傳球，對角線直接進到一壘手手套。這個美技動作獲得觀眾歡呼，張育成臉上也露出笑容。

印地安人與皇家以8比8平手進入延長賽，皇家靠著10局上歐赫恩（Ryan O''Hearn）的全壘打以9比8擊敗印地安人。

張育成大聯盟

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