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MLB／57天練功成果 張育成首安、首得分、首保送出爐

2019-08-26 07:47聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

相隔57天再度回到大聯盟，效力印地安人張育成立刻展現練功成果，生涯首安、首得分、首保送、首長打都在對皇家之戰出爐，總計三打數兩安打、兩得分、一保送，打擊率來到2成86，不過球隊最終雖以8：9惜敗。

印地安人三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）手腕受傷，張育成被緊急升上大聯盟支援，擔任先發第七棒、三壘手，適逢球員綽號日，也穿上印著諧音「YOU」的球衣亮相。

三局下的首打席，張育成連等四顆壞球獲得生涯首保送，並靠著下一棒普拉威基（Kevin Plawecki）的全壘打回本壘，拿下生涯首得分，也幫助球隊追到2：3。

四局下第二打席，張育成在一出局、一壘有人時，面對皇家先發左投史科葛倫（Eric Skoglund）投出的第一顆好球，張育成立刻將87.2哩的二縫線速球敲成左外野安打，大聯盟首安出爐後，球立刻被工作人員要回收藏。

七局下的第三打席，張育成第一個上場打擊，就從第二任投手巴洛（Scott Barlow）手中敲出深遠飛球，擊中中外野全壘打牆形成三壘安打，再度靠普拉威基的安打回壘得分，追成3：3平手。

八局下張育成的第四打席敲出滾地出局，球隊因八局上牛棚崩盤，掉到3：8落後，不過雷耶斯（Franmil Reyes）連兩局開轟，包括一發三分砲，林多（Francisco Lindor）也敲出陽春砲，將比數追到8：8平手進入延長賽。

十局上歐賀恩（Ryan OHearn）的陽春砲幫助皇家取得一分領先，十局下原本輪到張育成擔任首名打者，但因代打換下場，印地安人未能反撲，以一分差落敗。

張育成在6月29日初登大聯盟，當時留下兩天上場、4打數無安打的成績，隨後回到小聯盟，8月24日在3A繳出單場雙響砲，昨天比賽打到一半就緊急退場到大聯盟與球隊會合，今天立刻為球隊貢獻，敲出兩安後。

張育成大聯盟

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