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MLB／張育成重返大聯盟戰皇家 先發7棒、三壘手

2019-08-25 22:48聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

一如今早外媒推測，印地安人隊台灣野手張育成今天重返大聯盟，頂替因手腕不適進入傷兵名單的三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez），在對上皇家隊之戰擔任先發三壘手、打第7棒，是他本季第2度升上大聯盟。

拉米瑞茲在今天對皇家之戰因手腕不適提前退場，隨後在3A出賽的張育成臨時被換下場，被外媒認為是要遞補拉米瑞茲進傷兵名單的空缺，如今消息確定，張育成正式重返大聯盟，台灣時間凌晨一點先發出戰皇家。

張育成在今年6月29日生涯首度升上大聯盟，待了3天，出賽2場，合計4打數沒有安打。他在3A打擊近況火燙，近7場比賽敲9支安打，包括昨天的雙響砲演出，這次重返大聯盟，將力拚生涯首安。

印地安人隊出現傷兵，張育成重返大聯盟。圖／聯合報系資料照片
印地安人隊出現傷兵，張育成重返大聯盟。圖／聯合報系資料照片
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【中央社台中25日電】

旅美印地安人隊野手張育成再度升上大聯盟，補上進入傷兵名單的先發三壘手拉米雷斯位置，今天與皇家隊比賽先發守三壘、打第7棒，力拚大聯盟生涯首安。

張育成今年6月底生涯首度升上大聯盟，為歷年第16名升上大聯盟的台灣球員，目前為止大聯盟生涯2場出賽，總計4打數沒有安打表現，吞下2次三振，之後再回到小聯盟3A。

張育成近期小聯盟出賽表現不錯，台灣時間24日出賽單場雙響砲，本季小聯盟3A總計出賽68場，敲出64支安打，包括9發全壘打，打擊率2成53。

印地安人隊先發三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）因為手傷進10天傷兵名單，張育成再度升上大聯盟，將於台灣時間26日凌晨比賽先發守三壘、打第7棒，穿上與中文「育」發音相似、繡有YOU的綽號球衣亮相。

拉米瑞茲大聯盟張育成

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