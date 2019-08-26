超級工具人能者多勞 馬提、勒梅休展現無比價值

近年來棒球進階數據發展有如遍地開花，不但上至大聯盟官方、各隊高層，下到球員自身都已十分重視，就連傳統觀念最根深蒂固的媒體記者們在票選年度獎項時都紛紛參考進階數據。其中最常被引用，被視為進階數據「聖杯」的則是WAR（Wins Above Replacement的縮寫。大白話地說，就是「比替代性球員幫球隊多帶來幾場勝利」）。由於WAR全面性統計了野手打擊、跑壘、守備等各方面表現，而且不論投打皆可用來計算，用來評比不同位置球員的貢獻度時特別方便，因此成為球迷與媒體選用進階數據時的最愛。

特別值得注意的是WAR加入了對「守備位置光譜」的考量。眾所皆知，打擊成績優異的捕手、游擊手或中外野手遠比一壘手或左右外野手更有價值，因為前者的守備難度遠高於後者。但究竟價值高出多少？WAR就試圖加以量化。也正因為有了WAR這一類的進階數據，才彰顯出兩大超級工具人——響尾蛇中外野手馬提（Ketel Marte）及洋基內野手勒梅休（DJ LeMahieu）的真正價值。

響尾蛇中外野手馬提(右)及洋基內野手勒梅休(左)本季不約而同地展現超級工具人的威力與價值，兩人本季都守了多個位置，而且還能打出極佳的成績。 美聯社 分享 facebook

目前最常被引用的WAR分別來自兩大數據網站Baseball Reference及Fangraph。在這兩份WAR野手榜單上的前五名，除了楚奧特（Mike Trout）、貝林格（Cody Bellinger）及葉力奇（Christian Yelich）等固定班底自不必提，特別值得注意的是，馬提同樣兩邊都榜上有名（BWAR6.0全大聯盟第四、FWAR5.8第五）。原是水手游擊手出身的馬提在2016年冬天交易到響尾蛇後，頭一個球季就因傷缺賽大半季且表現普普。相較之下，被響尾蛇換給水手的年輕外野手漢尼格（Mitch Haniger）及游擊手塞古拉（Jean Segura）轉隊後表現出色。一時之間，大多數人都認為響尾蛇做了筆虧本交易。直到去年馬提健康出賽整季且打擊表現大為進步，OPS+從前年88大幅提升到102，今年更一舉打出生涯新高的141（國聯第七）並且獲選為明星賽先發二壘手。大家這才對響尾蛇高層的獨到眼光刮目相看。

尤為難能可貴的是，這兩年中馬提還「臨危受命」一連被換了兩次守備位置。先是去年由於響尾蛇評估另一位游擊手亞莫德（Nick Ahmed）守備較佳，因此讓自小聯盟開始就一直鎮守游擊位置的馬提改任二壘手。這一季則因為明星中外野手波拉克（A.J. Pollock）成為自由球員出走，在春訓時又決定讓職業生涯只有區區七場中外野手守備經驗的馬提再一次「轉職」中外野手。守位一再調動非但沒有影響馬提在打擊上的進步，如今他在中外野守備上的表現更是令人驚豔。根據Fangraph網站統計，半路出家的馬提目前進階守備數據UZR/150（平均每150場能幫球隊多守下多少分數）高達17.3，在守備500局以上的中外野手中排名高居第三，甚至還超越以守備優異著稱的巴克斯頓（Byron Buxton）、肯恩（Lorenzo Cain）、基爾邁爾（Kevin Kiermaier）等一堆明星中外野手。

能攻擅守的「超級工具人」不只馬提一個，過去在洛磯專職擔任二壘手的勒梅休今年加入洋基後因隊友接連受傷，也跟馬提一樣臨危受命，而且從原本是替補球員的定位，一躍而為一二三壘都能守的超級工具人。成功打出生涯第二春的勒梅休不僅長時間雄踞美聯打擊率排行榜第一，直到最近才被太空人外野手布蘭特利（Michael Brantley）追過。WAR更遙遙領先隊友，在群星熠熠的洋基陣中仍如鶴立雞群——他的BWAR及FWAR分別是5.0（美聯野手第九）及4.4（第十），已被視為是洋基今年的最佳補強。而且跟馬提一樣，過去拿下三座二壘手金手套獎的勒梅休本季轉戰一三壘守備照樣十分稱職。

馬提(左)目前的WAR值竟然可以排進大聯盟前5名，而勒梅休(左)本季也可能會在得分和打點上同時破百，這實在是讓人感到驚奇！ 2019 Topps Bunt 球員卡 分享 facebook

事實上像馬提、勒梅休這樣的超級工具人不是近年才出現。真正的祖師爺或許該說是不幸因涉賭被終身停權的大聯盟安打王羅斯（Pete Rose）。羅斯不僅生涯擊出4,256支安打，更守遍外野（1327場）、一壘（939場）、三壘（634場）及二壘（628場）等位置。在羅斯之後，也曾出過在2009年以8.7 WAR領先群雄的佐布里斯特（Ben Zobrist）這位除了捕手外任何位置都能守的前輩。

不過類似的例子確實到近年才開始層出不窮。像是如今道奇陣中包括守遍一二三壘的重砲手孟西（Max Muncy）、原就是工具人底子的赫南德茲（Enrique Hernandez）與泰勒（Chris Taylor）等主力野手，個個都能守兩個以上的守備位置。頗有機會問鼎MVP的貝林格更是在菜鳥球季先從一壘手出發，去年季中被拉去守中外野，今年因波拉克到來才又改守右外野。野手陣容同樣整齊的小熊也是上自兼任三壘及外野的布萊恩（Kris Bryant）及能守所有內野位置的貝茲（Javier Baez）兩大球星，下至哈普（Ian Happ）、博特（David Bote）等後起之秀無一不是「身兼數職」的好手。就連今年異軍突起的雙城都出了一位真正能守所有守備位置的「奇葩」亞斯圖迪奧（Willians Astudillo），以及今年五月才升上大聯盟，如今已守過二三游跟外野多個位置的新秀阿拉耶茲（Luis Arraez）。

「烏龜先生」亞斯圖迪奧(右)本季在大聯盟雖然只有出賽39場，但除了中外野手之外，其他的野手位置他都上去守過了，包含他的主業捕手工作。 美聯社資料照片 分享 facebook

以上這些超級工具人並不像傳統觀念的工具人（utility man）有如救火隊，純粹只是一時應急填補的人選，哪個位置有人受傷或者需要輪休就到哪救急。馬提、勒梅休及孟西等個個都是聯盟中一等一的好手，貝林格、布萊恩及貝茲更是能夠問鼎MVP的頂尖球員。最重要的是，這些球員的多功能性無形中帶給球隊的莫大貢獻。能守多個位置的超級工具人不但給予教練調度以及在漫長球季中讓球員輪休兩件事上極大方便，尤其在時常有必要大玩雙重換人（double switch）的國聯，隊中有一群能守多個位置的主力球員更是佔盡便宜。長遠來說，他們還讓球隊高層在評估陣容該如何補強時更為靈活，能夠多方考慮各種不同的人手，不必為某一特定守備位置沒有好的人選而傷透腦筋。

從能攻又擅守多個位置的全能球員紛紛冒出頭一事，可看出棒球界已從上世紀不斷趨向專業分工的思維走向一百八十度的大轉變。不僅是超級工具人，像「假先發」、野手在大比數落後時登板吃垃圾局數創歷史新高、打擊不錯的投手頻頻被派上場代打等實例，在在都顯示出大聯盟似乎也跟上現實社會中的「斜槓青年」風潮，開始要求球員必須具備「第二技能」。這樣變動頻繁令人目不暇給的棒球在過去或許令人難以想像，未來卻可能成為常態。至於是否能為球迷所接受，就有待時間來驗證了。