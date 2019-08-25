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MLB／球員周球衣黑白配 外媒砲轟、球迷負評多

2019-08-25 14:50台灣醒報 台北報導

大聯盟第3度舉辦球員週，本次特別的是把球衣全改成黑白配，但創新之舉收到惡評居多。...
大聯盟第3度舉辦球員週，本次特別的是把球衣全改成黑白配，但創新之舉收到惡評居多。 美聯社
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本週末是美國職棒的「球員週末」，按慣例球衣上不會繡上原本的姓氏、而是改成暱稱，這項活動是為掀起更多話題與新鮮度，但本季首度將球衣配色改成非黑即白，創新之舉收到惡評居多。據外媒25日整理報導，從全白球衣看不到暱稱，到全部對戰組合都是黑白配色略顯奇怪等都是抨擊點，不過作為焦點賽事的道奇洋基之戰，雙方仍稱讚這個新創意、選擇遵守黑白配。

根據《今日美國報》報導，今年是第3屆球員週末，除了沿用前2年的「球員綽號衣」、開放球員球衣球具客製化配上圖騰之外，本次進行創新改動，將球衣配色通通統一成黑白配，主白、客黑，但成效不彰，遭到球迷與球評一致撻伐。

球員週新配色負評多

外媒分析幾個被「炮轟」的點，例如白色球衣配白色字體，根本看不清楚本該是重點的暱稱；其次，若只看晚間新聞統整的球迷必然很混亂，因為所有對戰球隊都是黑色與白色；其三，全黑與全白配色比起去年迴響不錯的「球隊各自配色」，說好聽是簡約風，說難聽就是毫無特色。

對於這些負評，《專欄》指出，在聯盟營銷部表態要「全黑與全白」後，球團基本上沒有否決權，這與聯盟授權球衣製作有關，聯盟顯然想透過「全黑與全白的風格」貼近年輕族群，致力於改善「棒球衣服無法當休閒衣服穿」的弊病，但在還不清楚銷售量有無上升前，就已遭致老派棒球迷的負面評價。

對於全黑、全白配色，最直接抗拒的就是芝加哥小熊隊，主場作戰的他們披上白色戰袍，但卻不戴白色球帽、改為球隊原屬配色的深藍色，內搭衣服也穿著小熊藍、而非全白底。

MLB雙強挺新創意

不過，專業運動網《SBNation》報導，最受矚目的球員週末焦點戰由2支強隊道奇與洋基合演，2強異口同聲稱讚聯盟本次的創意，道奇隊主帥羅伯茲表示，能理解小熊隊的態度，但球員週末就是為了給球迷最新鮮的嘗試，全聯盟都黑白配就是一種新鮮事，因此道奇決定拋下著名的道奇藍，遵從聯盟的要求。

羅伯茲還開玩笑說：「若要我說美中不足的地方，下次可以考慮讓道奇、洋基的球員週之戰中，道奇穿上洋基灰，洋基穿上道奇藍。」

【更多精采內容，詳見

道奇洋基小熊隊

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