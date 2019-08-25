MLB／唯一連5場8K無保送 達比修：我是藝術家

2019-08-25 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



達比修前役雖被巨人打爆，仍成為史上第一位連續五戰無保送、8K以上的投手。 美聯社 分享 facebook

小熊日籍投手達比修有前一戰對巨人先發5.1局，丟本季最慘的七分（六責失），不過仍寫下罕見大聯盟紀錄，成為史上第一位連續五戰無保送、8K以上的投手，一甩開季陷入控球麻煩的陰影，也讓他忍不住自評，「我現在好比是藝術家。」

達比修有挨巨人四轟導致大失血，其中三支是變化球所致，轉播單位「NBC Sports Chicago」記者卡普蘭（David Kaplan）在推特上直言，「達比修太好預測了。」引來兩人在網路上辯論，「除了這場比賽以外，左打者在兩好球後，對變化球的打擊率是1成37，四縫線速球打擊率則是3成50。」

達比修有直接和媒體討論投球方針，卡普蘭透露，「他不同意我的說法，但他覺得有趣，我們直接通了訊息，我也很享受這次的對話，和達比修討論投球很好玩，我想要早日和他當面聊天。」

雖然挨轟不斷，達比修有同時飆出單場8K、無保送，成為1908公開年代以來，第一位連續五場出賽8K以上、沒有保送的投手，他回應，「好像滿了不起的，有點不可思議的感覺。」

達比修有開幕戰曾對舊東家遊騎兵，投出2.2局七保送的一役，此後也常出現單場四保送的情況，不過自6月初之後，最多一場不超過兩個保送，他透露背後原因，「我在日職時期很愛投蝴蝶球，或思考下一球我想做出什麼變化，來到美國後，他們一直叫我投直球，這幾年我的心情因此受到影響。」

挺過低潮的達比修有轉換心境，笑道，「我現在成了藝術家，做自己想做的事，而不是空想，我以前認為控球是種天賦，上原浩治、田中將大和岩隈久志這群人屬於天才，而我大概做不到。」