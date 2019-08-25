MLB／張育成臨時退場 外媒傳升大聯盟

2019-08-25 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



台灣好手張育成很有可能因傷兵再次遞補上大聯盟。 美聯社 分享 facebook

台灣好手張育成今天在3A比賽中臨時被換下場，時機點就在印地安人三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）因傷退場後，國外媒體認為張育成有可能是遞補傷兵的人選，若成真將是本季第二度站上大聯盟。

印地安人今天對皇家之戰，拉米瑞茲在第一局揮棒落空後，表情痛苦，經過檢視後決定提前退場，球團宣布原因為右手腕不適，而稍後，正在3A比賽的張育成在四局上應上場守備時被換下。

專門報導印地安人的「cleveland.com」記者諾嘎（Joe Noga）撰文指出，如果拉米瑞茲進入10天傷兵名單，空出的25人名單位置，很可能由在3A的張育成遞補，張育成6月底就是因為拉米瑞茲請陪產假而升上大聯盟。

張育成本季曾因傷休息超過一個月，6月下旬復出後打擊表現逐漸加溫，8月上旬雖然一度遇到低潮，打擊率掉到2成43，不過不過近七場比賽敲出九支安打，昨天更敲出本季首次的單場雙響砲，打擊率回升到2成54，單季全壘打數來到9發，另有39打點。

張育成在6月29日生涯首度升上大聯盟，也是第16名有此經驗的台灣球員，當時只待了3天，出賽兩場，共四打數無安打，總教練法蘭柯納（Terry Francona ）曾表示，這四個打數不會影響球隊對他的評價，張育成也期待有機會再上大聯盟為球隊貢獻。