MLB／近兩戰狂掉分 道奇考慮讓柳賢振輪休

2019-08-25 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



柳賢振近兩場共十局，掉了11分，加上投球局數來到近六年新高，讓道奇球團開始考慮是否調整他的工作量。 美聯社 分享 facebook

韓籍投手柳賢振本季投出具競爭塞揚獎的成績，不過近兩場共十局，掉了11分，加上投球局數來到近六年新高，讓道奇球團開始考慮是否調整他的工作量。

道奇打算讓柳賢振跳過輪值拉長休息天數，或是減少先發局數，但都還需要跟柳賢振討論，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示：「我會跟柳賢振談談，看怎麼樣對他最好。」

柳賢振生涯單季最多局數是2013年菜鳥球季的192局，接下來2015年因傷休息一年，隔年開始三個球季合計僅213.2局，今年球季還沒結束就來到152.2局，對柳賢振是久違的體驗。

柳賢振前22場先發威風八面，防禦率僅1.45，拿下12勝僅吞2敗，但近兩場先發連吞2敗，8月18日對勇士5.2局失四分，昨對洋基4.1局失七分，防禦率也上升到2.00。

羅伯茲認為柳賢振投得掙扎跟疲勞無關，控球雖然有點失常，不過球速還在，「跟球員還有團隊聊過後，我認為沒有疲勞的現象，我們都知道這是他自2014年以來投球最多的一年，但他有做好工作，讓自己保持強壯。」

柳賢振也說：「我目前沒有感覺到疲勞，我們的球隊都有注意，讓我有多幾天休息，所以我感覺還很新鮮。」

9月前19天，道奇有4天休兵日，讓羅伯茲有調整先發輪值的空間，菜鳥梅伊（Dustin May）、岡索林（Tony Gonsolin）先發上有好表現，烏力亞斯（Julio Urias）預計將在9月結束禁賽，手肘受傷的希爾（Rich Hill）也開始牛棚練投，道奇暫時不需擔心投手戰力。