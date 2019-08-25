MLB／洋基開轟平單月紀錄 道奇牛棚守住勝利

2019-08-25 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



當生涯投球局數3563.1局的沙巴西亞（CC Sabathia），對上生涯18局的菜鳥岡索林（Tony Gonsolin），經驗的差距非決定因素，洋基與道奇兩隊牛棚都完美演出，由岡索林5局失1分的表現拿下勝投，道奇以2：1擊敗洋基。

沙巴西亞與岡索林投球數都在75球上下，沙巴西亞傷癒復出的第二戰，繳出4局失2分的表現，防禦率降到4.99，僅在三局下挨了透納（Justin Turner）一記兩分砲，在壘上的是剛對沙巴西亞敲出安打的岡索林。

岡索林表現更優，球數限制下投完五局，僅被敲兩安，唯一失分是四局上被賈吉（Aaron Judge）敲出中外野陽春砲，對洋基被敲出的第一安，防禦率2.74，另有兩次三振、兩次四壞，拿下個人生涯出賽四場的第二勝。

賈吉的全壘打讓洋基不至於在輸球夜毫無收穫，這支洋基團隊在8月敲出的第58轟，讓他們追平大聯盟單季最多轟紀錄，與1987年的金鶯、1999年的水手並列，不過金鶯花了28場、水手27場，洋基23場就達陣，到月底還有六場比賽可以挑戰紀錄。

道奇牛棚凱利（Joe Kelly）1.2局、拜耶斯（Pedro Baez）1.1局無失分，一分差局面在第九局簡森（Kenley Jansen）上場後變得緊張，兩支安打加一個野手選擇上壘，在一出局後形成滿壘，不過簡森連送2K，拿下本季第27次救援成功，也是8月7日後第一次。