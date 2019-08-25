MLB／柯爾讚大谷打擊媲美楚奧特 建議復出改當終結者

2019-08-25 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



「二刀流」大谷翔平逐漸重拾投手戰力，今天天使客場和太空人之戰前，再次進牛棚練投，除了直球球速提升外，開始練投變化球以來首度加入滑球測試，他說，「開始投變化球了，雖然只有一點點，但感覺不錯，我認為是好的開始。」

這是大谷翔平去年10月接受韌帶置換手術（Tommy John）後第12次牛棚練投，共投43球，前9球由捕手站著接捕，上周起他首次練習變化球，從曲球開始上手，今天滑球也亮相，「我不太擔心滑球，變化球整體而言不錯，變化的幅度也夠，我想是沒有問題的。」

大谷翔平球速也慢慢追加至87哩（約140公里），比前一次極速的85哩成長，他指出，「我今天有比上次出更多點力。」

儘管大谷翔平今年只打不投，同場作戰的太空人王牌投手柯爾（Gerrit Cole）依舊對這位「二刀流」充滿好奇，「我很難理解，這件事在生理上是不可思議的，我無法想像他竟然有辦法兼顧投打。」

「投手大谷」復出後如何為天使貢獻戰力，做為同區敵手的柯爾給出建議，「我想要看到他打擊，然後投少一點，我希望看到他成為終結者的角色。」柯爾補充他的理由，「這傢伙幾乎跟楚奧特（Mike Trout）同等級，我從沒看過這種體能，如果他只打擊的話，可以上看40轟和120分打點，為什麼還要貪心地讓他當先發投手。」