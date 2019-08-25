親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

黑道包圍救護車！醫護恐怖怪談 這位靈堂老奶奶最猛…

屏東一夜豪雨！春日士文村道路中斷 停班停課

運動筆記【分享】想健康變美？試試看我這招！【傷害防護】「動一動就熱開了呀！何必特別暖身呀！」嗯？真的是這樣？一次看懂暖身拉筋的奧義
健行筆記步道｜林美石磐步道-有宜蘭小太魯閣之稱的瀑布登山步道健行｜漫步金水公路，黃金瀑布經濂洞溪橋至陰陽海
NBA2019籃球世界盃熱身賽- 美國 vs. 澳洲 (8月24日)焦點球員- Patty Mills (8月24日)

MLB／柯爾讚大谷打擊媲美楚奧特 建議復出改當終結者

2019-08-25 08:13聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

「二刀流」大谷翔平逐漸重拾投手戰力，今天天使客場和太空人之戰前，再次進牛棚練投，除了直球球速提升外，開始練投變化球以來首度加入滑球測試，他說，「開始投變化球了，雖然只有一點點，但感覺不錯，我認為是好的開始。」

這是大谷翔平去年10月接受韌帶置換手術（Tommy John）後第12次牛棚練投，共投43球，前9球由捕手站著接捕，上周起他首次練習變化球，從曲球開始上手，今天滑球也亮相，「我不太擔心滑球，變化球整體而言不錯，變化的幅度也夠，我想是沒有問題的。」

大谷翔平球速也慢慢追加至87哩（約140公里），比前一次極速的85哩成長，他指出，「我今天有比上次出更多點力。」

儘管大谷翔平今年只打不投，同場作戰的太空人王牌投手柯爾（Gerrit Cole）依舊對這位「二刀流」充滿好奇，「我很難理解，這件事在生理上是不可思議的，我無法想像他竟然有辦法兼顧投打。」

「投手大谷」復出後如何為天使貢獻戰力，做為同區敵手的柯爾給出建議，「我想要看到他打擊，然後投少一點，我希望看到他成為終結者的角色。」柯爾補充他的理由，「這傢伙幾乎跟楚奧特（Mike Trout）同等級，我從沒看過這種體能，如果他只打擊的話，可以上看40轟和120分打點，為什麼還要貪心地讓他當先發投手。」

大谷翔平柯爾牛棚

相關新聞

MiLB／張育成本季首度雙響 林子偉第三轟出爐

2019-08-24 10:36

MLB／洋基開轟平單月紀錄 道奇牛棚守住勝利

2019-08-25 08:14

MLB／今日戰績表 巔峰對決道奇柳賢振被洋基打爆

2019-08-24 14:00

MLB／22歲前30轟30盜球季 亞古納史上第二人

2019-08-24 11:51

MLB／太空人火力支援 葛蘭基轉隊4連勝

2019-08-24 11:37

MLB／陳偉殷平手中繼失2分 馬林魚仍勝費城人

2019-08-24 11:22

MLB／太空人翻身經驗 金鶯開除11名球探徹底重建

2019-08-24 08:47

MLB／孫子也要在芬威出賽了 紅襪傳奇球星好激動

2019-08-24 08:21

MLB／紅襪也不願野手登板 教頭提兩項另類規則

2019-08-24 08:13

MLB／美媒年度獎項分析 柳賢振國聯塞揚快到手了

2019-08-24 07:45

MLB／傷癒首戰四局失一分 薛則還想投第五局

2019-08-23 13:14

MLB／休15天復出 柯爾7局飆12K拿11連勝

2019-08-23 12:25

MLB／十大數據佐證 金鶯破挨轟紀錄不意外

2019-08-23 12:12

MLB／挨259轟破大聯盟紀錄 金鶯非唯一苦主

2019-08-23 10:46

MLB／談禁賽心境 A-Rod：我搞砸我的人生

2019-08-23 09:18

選球超齡+穩定性破表 索托是最強年輕打者

2019-08-23 07:00

野手登板創新高 「假二刀流」對球賽真的好嗎？

2019-08-23 07:00

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

改造完成體越老越強 韋蘭德躋身最偉大投手

2019-08-20 07:00

陳偉殷8月雖挨5轟 曲球已見成效

2019-08-19 07:00

老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

2019-08-16 07:00

優化配球+精煉滑球 克蕭壓制力再攀高峰

2019-08-16 07:00

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

組大團開速成班成效奇差 培養新人打者才是王道

2019-08-12 07:00

洋基今年韌性超強 總管凱許曼居功厥偉

2019-08-09 07:00

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00

從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

2019-07-31 07:00

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00
看更多

熱門文章

世籃賽／美國男籃兵敗澳洲 國際賽78連勝告終

2019-08-24 15:30

世籃賽／馬刺米爾斯率澳退美 波總笑說：他很討厭

2019-08-24 16:48

世籃賽／熱身賽八村壘狂飆31分 日本第四節逆轉德國

2019-08-24 16:29

NBA／願為冠軍當苦工 哈沃德傳將與湖人簽約

2019-08-24 08:46

NBA／成美國公民後改名 網友建議康特改叫厄文

2019-08-24 11:14

世籃賽／美國未列正式隊長 波總點名3將領導球隊

2019-08-24 14:07

MLB／太空人翻身經驗 金鶯開除11名球探徹底重建

2019-08-24 08:47

NBA／無充足證據 聯盟、國王停止調查華頓性侵案

2019-08-24 09:49

世籃賽／美澳熱身賽觀眾花大錢坐膠椅 羅素克洛痛批

2019-08-23 17:57

世羽賽／難跨8強魔咒 戴資穎：雨過總會天晴

2019-08-24 15:20

世羽賽／積分超越戴資穎 陳雨菲差一勝放眼后座

2019-08-24 09:24

MiLB／張育成本季首度雙響 林子偉第三轟出爐

2019-08-24 10:36

MLB／陳偉殷平手中繼失2分 馬林魚仍勝費城人

2019-08-24 11:22

世籃賽／蓋里納利復出相助 塞爾維亞險遭義大利翻船

2019-08-24 09:43

MLB／今日戰績表 巔峰對決道奇柳賢振被洋基打爆

2019-08-24 14:00

世羽賽／直落二不敵辛德胡 陳雨菲登頂差一步

2019-08-24 18:30

日職／近11打數無安打 王柏融14日後首度未先發

2019-08-24 12:28

MLB／太空人火力支援 葛蘭基轉隊4連勝

2019-08-24 11:37

桌球／捷克公開賽 林昀儒直落四晉男單4強

2019-08-24 17:37

中職／潘威倫10度挑戰141勝 終於勝投追平紀錄

2019-08-24 20:41

日職／宋家豪連兩天中繼 0.2局被敲1安無自責分

2019-08-24 17:53

中職／蘇緯達雙響砲棒打猿隊 兄弟5連勝護龍頭

2019-08-24 20:47

U15亞青少棒／8局無安打完封南韓 中華隊明爭第7冠

2019-08-24 23:01

美網／避免小威紛爭再起 瑟琳娜規則將上路

2019-08-24 10:41

MLB／22歲前30轟30盜球季 亞古納史上第二人

2019-08-24 11:51

U18台美交流賽／中華隊投手群飆13K 仍以0:7吞敗

2019-08-24 17:11

中職／陳韻文跟主審碎唸 辰總：情緒管理還要學習

2019-08-24 21:32

U18台美交流賽／怪力男看美 李灝宇：沒想像中遙遠

2019-08-24 18:28

世羽賽／台將八強全軍覆沒 戴資穎排名跌到第3

2019-08-25 00:32

中職／單場4轟保龍頭 兄弟5連勝甩開猿

2019-08-25 00:15

中職／有自己的溝通方式 廖乙忠搭高宇杰連3場優質先發

2019-08-24 21:14

U18台美交流賽／中華隊首戰打擊熄火 教頭預期之中

2019-08-24 19:19

中職／高國輝腰傷復發 休兵至少兩周

2019-08-24 15:53

U18台美交流賽／備戰世青賽 中華隊先適應美強投

2019-08-24 13:50

中職／潘威倫平最多勝投紀錄 要感謝身旁所有人

2019-08-24 21:09

中職／陳韻文挑戰20次救援 獅隊近5年來第一人

2019-08-24 16:29

中職／提早到場找感覺 蘇緯達生涯首次雙響砲

2019-08-24 20:57

世籃賽／美國熱身賽輸澳洲 中斷國際賽78連勝

2019-08-25 00:28

中職／無緣追平新人連18場安打 林靖凱覺得可惜

2019-08-24 22:03

中職／挑戰10次才到手 嘟嘟141勝平紀錄

2019-08-25 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top