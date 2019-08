MLB／22歲前繳30轟30盜球季 亞古納成史上第二人

亞古納(下)跑出30盜。 美聯社 分享 facebook 勇士纏鬥到延長14局,終於以2:1力克大都會,推進六連勝,艱苦的勝利背後還有一項罕見紀錄的誕生,亞古納(Ronald Acuña Jr.)在第八局跑出本季第30盜,成為大聯盟史上第二位在22歲以前就完成「30轟、30盜」的球員,此前唯一的締造者為天使當家球星楚奧特(Mike Trout)。

兩隊在正規九局的唯一分數都在第六局進帳,大都會還是靠先發投手狄葛隆(Jacob deGrom)的陽春砲自力救濟,才得以1:1進入延長賽。

記分板一路靜悄悄到第14局才再有動靜,勇士佛勞爾斯(Tyler Flowers)先獲保送上壘,艾查瓦瑞亞(Adeiny Hechavarria)補上一支深遠安打卡進牆角,佛勞爾斯原已繞完壘包,跑回勇士的第2分,但經重播判定為場地規則二壘安打,佛勞爾斯退回三壘,下一棒漢米爾頓(Billy Hamilton)仍以安打送回這一分,終於突破平手僵局。

此役另一亮點是去年拿下國聯新人王的亞古納,二年級生球季持續登峰造極,本季全壘打數已達36轟,本月17日跑出第29盜後「聽牌」這項難得紀錄,等待五場、兩次盜壘失敗後,終於在今天第八局迎來紀錄時刻,獲保送上壘後成功盜上二壘。

亞古納為勇士寫下隊史第三人、第四次有球員達陣「30轟、30盜球季」,21歲又8個月的「稚齡」,則跟進2012年楚奧特的行列,成為大聯盟僅有兩位在22歲以前就譜寫這項紀錄的球員。

亞古納接下來還有機會挑戰進入「40轟、40盜俱樂部」,目前成員僅有1988年坎塞柯(Jose Canseco)、1996年邦茲(Barry Bonds)、1998年A-Rod(Alex Rodriguez)和2006年索利安諾(Alfonso Soriano)。

