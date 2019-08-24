MLB／22歲前繳30轟30盜球季 亞古納成史上第二人

2019-08-24 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



亞古納(下)跑出30盜。 美聯社 分享 facebook 勇士纏鬥到延長14局，終於以2：1力克大都會，推進六連勝，艱苦的勝利背後還有一項罕見紀錄的誕生，亞古納（Ronald Acuña Jr.）在第八局跑出本季第30盜，成為大聯盟史上第二位在22歲以前就完成「30轟、30盜」的球員，此前唯一的締造者為天使當家球星楚奧特（Mike Trout）。

兩隊在正規九局的唯一分數都在第六局進帳，大都會還是靠先發投手狄葛隆（Jacob deGrom）的陽春砲自力救濟，才得以1：1進入延長賽。

記分板一路靜悄悄到第14局才再有動靜，勇士佛勞爾斯（Tyler Flowers）先獲保送上壘，艾查瓦瑞亞（Adeiny Hechavarria）補上一支深遠安打卡進牆角，佛勞爾斯原已繞完壘包，跑回勇士的第2分，但經重播判定為場地規則二壘安打，佛勞爾斯退回三壘，下一棒漢米爾頓（Billy Hamilton）仍以安打送回這一分，終於突破平手僵局。

此役另一亮點是去年拿下國聯新人王的亞古納，二年級生球季持續登峰造極，本季全壘打數已達36轟，本月17日跑出第29盜後「聽牌」這項難得紀錄，等待五場、兩次盜壘失敗後，終於在今天第八局迎來紀錄時刻，獲保送上壘後成功盜上二壘。

亞古納為勇士寫下隊史第三人、第四次有球員達陣「30轟、30盜球季」，21歲又8個月的「稚齡」，則跟進2012年楚奧特的行列，成為大聯盟僅有兩位在22歲以前就譜寫這項紀錄的球員。

亞古納接下來還有機會挑戰進入「40轟、40盜俱樂部」，目前成員僅有1988年坎塞柯（Jose Canseco）、1996年邦茲（Barry Bonds）、1998年A-Rod（Alex Rodriguez）和2006年索利安諾（Alfonso Soriano）。