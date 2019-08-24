MLB／太空人火力支援 葛蘭基轉隊四連勝

2019-08-24 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



葛蘭基。 美聯社 分享 facebook 塞揚強投葛蘭基（Zack Greinke）今對天使被敲出本季次多的十支安打，卻能適時止血，投6.2局僅失三分、兩分自責分，太空人火力支援下，以5：4擊敗天使，葛蘭基轉隊太空人後拿下四連勝。

葛蘭基在第二局就遇到亂流，被連敲三安丟掉兩分，三四五局各被敲一安，但皆無失分，六局上因二壘手失誤，讓大谷翔平跑上一壘，接下來卡洪（Kole Calhoun）一壘安打護送到三壘，隨後因滾地推進掉分，七局雖然續投，但解決楚奧特（Mike Trout）後退場。

葛蘭基用96球投到6.2局，僅送出一次三振，沒有保送，上一次被敲雙位數安打是6月20日對洛磯被敲11安，當時丟掉五分，今天則繳出優質先發表現，轉隊太空人四場先發都拿下勝投，期間防禦率2.45。

太空人賽後以7.5場勝差領先美聯西區第二名的運動家，另一個欣慰的是終結者歐蘇納（Roberto Osuna）回穩，九局上乾淨的三上三下，守住一分差，拿下本季第31次救援成功，也是連五場救援成功。

古瑞爾（Yuli Gurriel）在五局下的兩分砲幫助太空人取得領先，總計四打數兩安打，天使隊卡洪雖然四打數四安打，還包括一發陽春砲，不過三、四棒熄火，大谷翔平與楚奧特合計八打數無安打。