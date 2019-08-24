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MiLB／張育成本季首度雙響 林子偉第三轟出爐

2019-08-24 10:36聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

張育成。 資料照(擷圖自小聯盟官網)
張育成。 資料照(擷圖自小聯盟官網)
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在小聯盟打拚的旅美台灣好手今天全壘打大放送，效力印地安人3A的張育成本季首度單場雙響炮，紅襪3A的林子偉則敲出本季第三轟，也是8月的第三轟。

張育成今天出任先發第五棒、二壘手，對上老虎3A，第一局首打席雖然在一、三壘有人時敲出滾地出局，未能建功，不過三局上第二打席，直接把球敲出右外野牆外，這發兩分砲幫助球隊取得4：2領先，也開啟8分大局。

四局上張育成敲出一壘安打，五局上再度敲出右外野的兩分砲，將比數拉開到14：4，七局上最後打席則敲滾地出局，球隊則以15：7輕鬆獲勝。

張育成總計五打數、三安打、四打點、兩得分，打擊率來到2成54，本季累積9轟，今天雙響還是第一次，有機會達成連四季雙位數全壘打。

另在紅襪3A對上藍鳥3A的比賽，林子偉擔任先發第六棒、二壘手，首打席就在二局上敲出右外野平射陽春砲，打回球隊第一分，林子偉接下來在四局上選到四壞保送，六局上敲出一壘安打，八局上滾地出局，總計三打數兩安打，另有一保送、一打點、一得分。

這是林子偉繼8月7日後再度開轟，當時對印地安人3A敲出雙響砲，本季三發全壘打都在8月出爐，連續三場敲安後，林子偉的打擊率上升到2成49。

紅襪3A全場拿下四分，三分靠全壘打，除了林子偉外，史騰珍（Cole Sturgeon）、卡斯帝歐（Rusney Castillo）各有一發陽春砲，最終以4：2擊敗藍鳥。

林子偉張育成

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