MiLB／張育成本季首度雙響 林子偉第三轟出爐

張育成。 資料照(擷圖自小聯盟官網) 分享 facebook 在小聯盟打拚的旅美台灣好手今天全壘打大放送,效力印地安人3A的張育成本季首度單場雙響炮,紅襪3A的林子偉則敲出本季第三轟,也是8月的第三轟。

張育成今天出任先發第五棒、二壘手,對上老虎3A,第一局首打席雖然在一、三壘有人時敲出滾地出局,未能建功,不過三局上第二打席,直接把球敲出右外野牆外,這發兩分砲幫助球隊取得4:2領先,也開啟8分大局。

四局上張育成敲出一壘安打,五局上再度敲出右外野的兩分砲,將比數拉開到14:4,七局上最後打席則敲滾地出局,球隊則以15:7輕鬆獲勝。

張育成總計五打數、三安打、四打點、兩得分,打擊率來到2成54,本季累積9轟,今天雙響還是第一次,有機會達成連四季雙位數全壘打。

另在紅襪3A對上藍鳥3A的比賽,林子偉擔任先發第六棒、二壘手,首打席就在二局上敲出右外野平射陽春砲,打回球隊第一分,林子偉接下來在四局上選到四壞保送,六局上敲出一壘安打,八局上滾地出局,總計三打數兩安打,另有一保送、一打點、一得分。

這是林子偉繼8月7日後再度開轟,當時對印地安人3A敲出雙響砲,本季三發全壘打都在8月出爐,連續三場敲安後,林子偉的打擊率上升到2成49。

紅襪3A全場拿下四分,三分靠全壘打,除了林子偉外,史騰珍(Cole Sturgeon)、卡斯帝歐(Rusney Castillo)各有一發陽春砲,最終以4:2擊敗藍鳥。

Yu Chang is having himself a day at the plate ...



The #Indians prospect is 3-for-4 for @CLBClippers with 2⃣ two-run 💣s -- his first multihomer game this season (and first since May 19, 2017).



Here he is on the @Indians' Top 30: https://t.co/KO5gFwUehh pic.twitter.com/P4P2kYwKi6