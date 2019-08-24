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MLB／太空人翻身經驗 金鶯開除11名球探徹底重建

2019-08-24 08:47聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

金鶯進入重建期，而且非常徹底，不僅逐漸揮別高年薪球員，總經理艾里亞斯（Mike Elias）今天宣布開除11名球探部門及行政人員，也透露未來從選秀開始重新整建的方向。

艾里亞斯不願透露被開除者的姓名或是職位，他表示：「我們現在正處於改變的時刻，無論是整個產業或是對金鶯來說都是，該做改變的時候，就需要改變。」

金鶯去年創下隊史最慘的47勝115敗戰績，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）和總經理杜奎特（Dan Duquette）下台負責後，艾里亞斯與海德（Brandon Hyde）在年底陸續接手。

艾里亞斯希望透過人事及球探的重整，能夠幫助金鶯儘早重上軌道，而不是單純的縮減人事預算，「我們重新調整了不少，接下來會忙著找人進來球團，這是球團前進並接受目前棒球潮流的自然現象。」

艾里亞斯從球探出身，一路爬到太空人助理總管，幫助太空人從連3季百敗的「萬年爛隊」，到2017年拿下世界大賽冠軍，專長在利用數據分析進行選秀，知名案例是選進柯瑞亞（Carlos Correa）。

艾里亞斯表示：「現在的改變方向是強調球探的資訊利用效率，包括影片、數據等，這改變了球探的工作，我們會一個一個位置來檢視，改變人們的角色，但也會重新調整球探的工作。」

金鶯選秀

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