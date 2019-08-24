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MLB／孫子也要在芬威出賽了 紅襪傳奇球星好激動

2019-08-24 08:21聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

自己曾征戰過23載的芬威球場，紅襪名人堂球星卡爾‧亞斯川斯基（Carl Yastrzemski）即將親眼見證，他的孫子、巨人外野手麥克‧亞斯川斯基（Mike Yastrzemski）也踏上同一座球場出賽，他的心情激動，「能看到他在芬威球場打球，那肯定意義重大。」

卡爾的23年大聯盟生涯全數效力紅襪，保有效力單一球隊最長的大聯盟紀錄，他在1989年首度獲投票資格就以94.63%的高得票率跨過門檻，8號球衣也是紅襪的退休背號。

頂著「名人堂之孫」的頭銜，麥克歷經六年小聯盟生涯，終於在今年5月26日演出大聯盟初登板，本季至今出賽75場，繳出2成78打擊率、17轟、47分打點，讓爺爺頗驕傲，談到孫子的成績直說：「非常、非常開心。」

卡爾的行事曆中，下個月18日到20日是必須標上星號的重要日子，巨人將前進芬威球場踢館；卡爾說：「我在這裡打了23年，現在看到我的孫子也要踏進這座球場，在這裡打球，這肯定會讓我的心情激動，因為我知道他有多努力，而現在我即將聽到現場播報再次喊出『亞斯川斯基』。」

卡爾的兒子、麥克的父親也曾有過短暫的棒球生涯，最高層級到達3A，已在2004年手術中過世。回憶起兒子，卡爾說：「他一直都看著我打球，我的3000安、400轟，他都在場。」如今孫子站上大聯盟，卡爾也將功勞歸給兒子，「麥克的成功要歸功於他的父親，他花了很多時間陪小孩，總是陪著他打球、練球。」

大聯盟紅襪巨人

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